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Tuzu sınırlayın ömrünüzü uzatın!

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Birçoğumuzun düşünmeden yemeklere bol bol serptiği tuz aslında vücudun baş düşmanı. Oysa yemeklerimize tuz yerine baharat, limon suyu, nar ekşisi ya da sirke kullanarak tat katmak tuz tüketimini azaltmayı sağlıyor. Yapılan araştırmalar günlük tuz tüketiminin günde 5 grama indirilmesi ile her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 milyon ölümün önlenebileceğine dikkat çekiyor.

Tuzu sınırlayın ömrünüzü uzatın!

Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyon, kalp, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlamak gerektiğini söylüyor.

FAZLA TUZ HİPERTANSİYONA NEDEN OLUYOR

Tuzun azaltılması kan basıncını kontrol altına almanın yanı sıra hipertansiyon gelişimini de önleyebilir. Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak için yapılacak işlerden birisi de tuzun azaltılmasıdır. Batı tarzı beslenmede kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz alır. Bu tuzun günde 5 grama düşürülmesi kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarının 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre günde ortalama 15 gram tuz alıyoruz. En önemli tuz kaynağı da yemek pişirilirken eklenen tuz ve ekmek.

ÖNERİLERE UYUN, DAHA AZ TUZ TÜKETİN

  1. Yemeğin tadına bile bakmadan tuz koymayın. Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkilerle yemek tatlandırılabilir.

  • Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve, turşudan uzak durun.

  • Yemek pişirirken tuz koymayın, pişirdikten sonra da koymayın.

  • Tuzu azaltılmış peynir yiyin.

  • Doktor veya eczacıya danışarak yapay tuz kullanabiliriz

  • Dışarıda yemek yerken seçici olun. Paketli gıdalarda çok fazla tuz olduğunu unutmayın.

  • Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin.

  • Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir

  • Taze fındık, ceviz, semizotu yemeğe lezzet katar

  • Alışveriş yaparken gıda etiketindeki tuz miktarına bakalım.
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    tuz Prof. Dr. Tekin Akpolat

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