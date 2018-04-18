Üç günde bin 110 ünite kan

Bartın’da “Damar Yolundan Hayat Yoluna” üç günde 1110 ünite kan bağışlandı.

Bartın Turgut Işık Meslek Lisesi tarafından başlatılan Bartın Kızılay Şubesi ve Karabük Kan Bağış Merkezi ile ortak yürütülen “Damar Yolundan Hayat Yoluna” projesi kapsamında kan bağışı kampanyası devam ediyor. Kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi olduğunu belirten Türk Kızılayı Karabük Kan Bağışı Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Dinçer Karagöz, üç günde 1110 ünite kan bağışlandığını söyledi.

Kampanyaya hakkında açıklama yapan Karagöz, “Bu yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ‘Damar Yolundan Hayat Yoluna’ projesinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yılki gibi bu yıl da katılım iyi. Hatta günlük planladığımızın biraz üzerinde kan alıyoruz. Hedefimiz bu hafta bin 500 ünite almaktı. Eğer her gün böyle giderse günlük hedefimiz olan bin 500 ünite kanı alacağız. Bartın halkımızın da duyarlılığı son derecede güzel. Çocuklarımız da çok iyi. Biliyorsunuz Bartın Turgut Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak yürütüyoruz. Bartın Şubemiz ve Karabük Kan Merkezimiz ilke beraber. Valimiz ve tüm sivil toplum kuruluşlarımız, devlet erkânımız destekliyor bizi sağ olsunlar. Cuma akşamına kadar her gün buradayız. 10.30-19.30 saatleri arasında lütfen çocuklarımızı ve ihtiyaç sahiplerimizi yalnız bırakmayalım. Hastanede yatan ihtiyaç sahiplerimiz birilerinin annesi veya babası birilerinin çocukları o yüzden önemliler" dedi.