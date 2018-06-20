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Uçak ambulans sayısı 4'e çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de 2010 yılından bu yana sağlık hizmet sunumunda aktif rol alan ambulans uçaklara iki sedyeli bir uçak ambulans daha eklenerek sayı 4'e çıkarıldı - Bugünden itibaren hizmete giren uçak ambulans, Gazinantep'te konuşlandırılacak

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklara bir uçak daha eklenerek sayı 4'e çıkartıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 2010 yılından bu yana sağlık hizmet sunumunda aktif rol alan ambulans uçaklara iki sedyeli bir uçak ambulans daha eklendi.

Bu kapsamda, 4 sedyeli bir turbo jet ambulans uçak ile tek sedyeli bir turbo jet ambulans uçak Ankara'da, iki sedyeli bir uçak ambulans İstanbul'da hizmet verirken, bugün itibariyle vatandaşların hizmetine giren iki sedyeli yeni uçak ambulans da Gaziantep'te konuşlandırıldı. Ambulanslar, 4 yıl süreyle hizmet verecek.

- "11 bin 879 hasta ve yaralı taşındı"

24 saat esasına göre hizmet veren ambulans uçaklarla 19 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 11 bin 879 hasta ve yaralı taşındı ve toplam 27 bin 986 saat 22 dakika uçuş gerçekleştirildi.

Uçak ambulanslarda 2 pilot, 2 doktor ve 2 yardımcı sağlık personeli görev alıyor.

Özellikle iki sedyeli ambulans uçaklarda kuvöz sayesinde acil durumlarda bebek nakilleri gerçekleşebiliyor. Ayrıca, Türkiye'de gerçekleştirilen yüz, karaciğer, kalp, akciğer ve uzuv nakillerinde Bakanlığa ait ambulans uçak, organ nakli ekiplerinin ve organların taşınmasında görev alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans uçak Gaziantep Sağlık Bakanlığı

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