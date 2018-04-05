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Ücretsiz kanser taramasına yoğun ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği ücretsiz kanser taramaları ilgi gördü.

Ücretsiz kanser taramasına yoğun ilgi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği ücretsiz kanser taramaları ilgi gördü. Haftanın belli günleri Toplum Sağlığı Merkezinin önünde kurulan stantta hemşire adayları broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirirken, tarama yaptırmak isteyenlerin de adlarını yazıyorlar.
Burhaniye’ de yılın ilk 3 ayında 692 kişi kolon kanseri taraması yaptırırken, 432 kişi meme kanseri, 303 kişi de rahim ağzı kanseri taraması yaptırdı. Bu taramalar sonucunda, 58 kişide kolon kanseri, 12 kişide de rahim ağzı kanseri tespit edildi. Kanser taramaları, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sağlık eğitimi alan öğrencilere de staj alanı oldu. Burhaniyeli vatandaşlar, ücretsiz kanser taramalarına katılırken, stantta görev alan gençlere de teşekkür ettiler. Taramaya katılanlardan Eşref Günan,” Devletimizden Allah razı olsun. Böyle bir hizmet başlatmışlar. Ben de test yaptıracağım. İnşallah, iyi olur. Allah, kimseyi kanser etmesin” dedi. Erdem Atar da,” Ben de kanser testi yaptıracağım. Bu, çağımızın belası. Genç yaşlı fark etmiyor. Herkeste çıkabiliyor. Onun için testimizi yaptıracağız. Var mı yok mu bizde öğreneceğiz” dedi. Eğitim Hemşiresi Gamze Karan ise,” Toplum Sağlığı Merkezi’nde sağlıklı yaşam araçlarıyla ücretsiz kanser testleri yapmaktayız. Kolun kanseri. rahim ağzı kanseri, ve meme kanserinin erken teşhisi bu yöntemle mümkün. Özellikle 40-69 yaş arasındaki bayanlarımıza meme kanseri, 30-65 yaş arasındaki hem kadın hem erkek vatandaşlarımızın kolon kanseri açısından erken tarama ve teşhis programlarımız mevcut. Bu açıdan herkesi Toplum Sağlığı Merkezimize bekliyoruz” dedi. Stantta görev alan öğrencilerden İlknur Topçuoğlu,” Biz Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencileriyiz. Burada staj yapıyoruz. Pazartesi günleri sağlıklı yaşam araçları geliyor. Burada halka bilgi veriyoruz. Bilgilendiriyoruz. Broşürler dağıtıyoruz. Kanser tarama testi yaptırmak isteyenlerin bilgilerini alıyoruz” dedi. Gamze Yüksel de,” Toplum Sağlığı Merkezinin önüne haftanı belirli günleri sağlıklı yaşam aracı geliyor. Bizde burada halkı bilgilendirmek için broşürler dağıtıyoruz. Sağlık Bakanlığı ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırıyor. Yaptırmak isteyenlerin isimlerini alıyoruz. İşimiz severek yapıyoruz” dedi.

Ücretsiz kanser taramasına yoğun ilgi

Ücretsiz kanser taramasına yoğun ilgi

Ücretsiz kanser taramasına yoğun ilgi

Ücretsiz kanser taramasına yoğun ilgi

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