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Üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan ismi verdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 13:00 | Son Güncelleme

Tüp bebek yöntemiyle üçüz sahibi olan ve 23 yıllık çocuk özlemleri sona eren Rizeli Ali-Meliha Er çifti, bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimleri koydu

GİRESUN (AA) - Çocuk sahibi olma istekleri 23 yıl sonra gerçekleşen Rizeli Ali-Meliha Er çifti, üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimleri verdi.

Tüp bebek tedavisi yöntemiyle hamile kalan 44 yaşındaki Meliha Er, 3. basamak yenidoğan yoğun bakım gerekliliği ihtimaliyle Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi.

Meliha Er ile 55 yaşındaki eşi Ali Er, burada 19 Mart'ta dünyaya gelen üçüz bebekleriyle anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ali Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin doğum sancısı nedeniyle Rize'de gittikleri hastaneden Giresun'a gönderildiğini söyledi.

Giresun'da üç erkek çocuklarının dünyaya geldiğini ifade eden Er, 23 yıl sonra üçüz çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Er, çocuklarının ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sevgi dolayısıyla Recep, Tayyip ve Erdoğan koyduklarını kaydederek, "Doğmadan önce zaten öyle bir niyet etmiştik, 'Eğer erkek olursa Recep, Tayyip, Erdoğan koyacağız' diye. Biri kız olursa Recep, Tayyip, Emine koyacaktık. Cenab-ı Allah üçünü de erkek verdiğinden adlarını Recep, Tayyip, Erdoğan koyduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya ve Türkiye lideri olduğunu söyleyen Er, "İnşallah bizim çocuklar da onun kadar olmasa bile en azından onun yolundan gitsin. Türkiye'ye faydalı evlat olurlar inşallah." dedi.

Er, hastane imkanlarından çok memnun kaldıklarını belirterek, kendileri ve bebekleriyle çok iyi bir şekilde ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.

Anne Meliha Er de 23 yıl sonra anneliği tatmanın anlatılamayacak bir duygu olduğunu vurgulayarak, "23 sene bekledik, üçüncü denemede Rabb'im üçüzler verdi. Hiç beklemediğimiz anda sürpriz geldi, şükürler olsun, Rabb'im bizi sevindirdi." ifadesini kullandı.

Anne Er, bebeklerine Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri vermeleriyle ilgili "Türkiye'mizi kurtarmış bir liderimiz var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Hamdolsun iyi ki öyle cumhurbaşkanımız var. O Kur'an okurken biz televizyon karşısında ağlıyoruz." şeklinde konuştu.

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