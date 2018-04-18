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Uğur Bilge’den meslek hastalıkları ve sosyal hizmet konferansı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Kariyer Günleri kapsamında yapılan “Meslek Hastalıkları ve Sosyal Hizmet” konulu konferans, İl Sağlık Müdürü Doç.

Uğur Bilge’den meslek hastalıkları ve sosyal hizmet konferansı

Kariyer Günleri kapsamında yapılan “Meslek Hastalıkları ve Sosyal Hizmet” konulu konferans, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’nin sunumuyla Anadolu Üniversitesinde gerçekleşti.
Türkiye Gençlik Vakfının organize ettiği Meslek Hastalıkları ve Sosyal Hizmet Konulu Konferans Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans salonunda gerçekleşti. Doç. Dr. Bilge konferansa konuşmacı olarak yer aldı. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin de katılımı ile gerçekleşen meslek hastalıkları ile ilgili konferansta, telefon ve tablet kullanımının artması ile ilişkili olarak artması beklenen göz hastalıklarına özel vurgu yaptı. Bilge, “Teknolojideki baş döndürücü gelişme günlük yaşamda pek çok işimizi kolaylaştırırken, bilinçli kullanılmadığında ise gözlerimizi sinsice ve ciddi boyutta tehdit ediyor. Öyle ki göz kuruluğuna neden olmakla birlikte uzağı net görememe olarak bilinen miyopi, teknolojinin ilerlemesiyle çağın hızla yaygınlaşan bir tehdidi haline geldi; telefon ve tablet kullanılmasının azaltılması konusunda özen gösterilmesi gerekiyor” dedi.
Aynı zamanda Türkiye’de meslek hastalıkları ile ilgili sadece üç merkezin bulunmasının yeterli olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Bilge, bu merkezlerin artmasının öneminden bahsetti. Doç. Dr. Uğur Bilge, meslek hastalıklarının önlenmesinde ve meslek hastalığına maruz kalanların da, iş yerinden alacakları tazminattan mahrum kalmamaları için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirerek konuşmasına son verdi.

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