Ülser hastalarının dikkat edeceği hususlar

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu, ülser hastalığında özel bir diyet olmadığını ancak mide salgısını artıran her türlü yiyecek ve içecekten, sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ya da pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilmesiyle oluşan doku kaybıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ve onikiparmak bağırsağında derin yaralar da oluşmaktadır. VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, ülser hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yolcu, “Mide görevlerini yerine getirirken kendisini korumaktadır. Bu koruyucu mekanizma ile mideye hasar veren mekanizmalar arasında bir sorun oluştuğunda çeşitli mide hastalıkları meydana gelir. Vücudun sindirim sisteminde sorun yaratan hastalıklardan biri de ülserdir. Günümüzde ülseri ortaya çıkaran nedenler şunlardır: Sigara ve alkol tüketimi başta olmak üzere, dengesiz ve sağlıksız beslenme, uykusuzluk, yorgunluk, stres, fazla tuz tüketimi, uzun süre aç kalıp mideyi bir anda ve fazla doldurmak ve genetik faktörler” dedi.