HABER

Ülser hastalarının dikkat edeceği hususlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Gastroenteroloji Uzmanı Dr.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu, ülser hastalığında özel bir diyet olmadığını ancak mide salgısını artıran her türlü yiyecek ve içecekten, sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması gerektiğini söyledi.
Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ya da pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilmesiyle oluşan doku kaybıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ve onikiparmak bağırsağında derin yaralar da oluşmaktadır. VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, ülser hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Yolcu, “Mide görevlerini yerine getirirken kendisini korumaktadır. Bu koruyucu mekanizma ile mideye hasar veren mekanizmalar arasında bir sorun oluştuğunda çeşitli mide hastalıkları meydana gelir. Vücudun sindirim sisteminde sorun yaratan hastalıklardan biri de ülserdir. Günümüzde ülseri ortaya çıkaran nedenler şunlardır: Sigara ve alkol tüketimi başta olmak üzere, dengesiz ve sağlıksız beslenme, uykusuzluk, yorgunluk, stres, fazla tuz tüketimi, uzun süre aç kalıp mideyi bir anda ve fazla doldurmak ve genetik faktörler” dedi.

Hastalığın belirtileri
Dr. Ömer Faruk Yolcu şu bilgileri verdi: “Ülserin belirtileri oldukça belirgindir ve kişiyi yoğun şekilde rahatsız eder. En sık görüleni, karnın üst kısmındaki yanmadır. Diğer belirtiler şu şekildedir: Midede ağrı, bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı, hazımsızlık, kusmadan sonra gelen rahatlık, şişkinlik ile sık sık acıkmadır. Hasta, doktor kontrolünde ilaçla tedavi edilmektedir. İlaçlar mide asitlerini azaltıp mide yanmalarını kontrol altına alır. Ülser hastalığında özel bir diyet yoktur ancak mide salgısını artıran her türlü yiyecek ve içecekten, sigara alkol tüketiminden ülserin iyileşmesini geciktirmesinden dolayı uzak durulmalıdır. Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, ülser hastalarının sağlıklı ve düzenli beslenme programı uygulaması gerektiğine vurgu yapmıştır. Buna ek olarak kızartma, çok şekerli tatlılar ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulması, yeterli miktarda sıvı alınması ancak çay ve kahveyi sınırlamak gerektiğini belirtmiştir. Genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında yoğunlaşan ülser hastalığı, bazı hastalarda ön belirtiler göstermeden kanamalara neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir Gastroenteroloji Kliniği’ne başvurulmalıdır.”

Dost bildiği arkadaşı saldırdı!Dost bildiği arkadaşı saldırdı!
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İlginizi Çekebilir

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

Dünyada 4,3 milyon kişi, 'biyomas' nedeniyle ölüyor

Dünyada 4,3 milyon kişi, 'biyomas' nedeniyle ölüyor

“Diyette kısa planlar yapmak başarıya götürüyor”

“Diyette kısa planlar yapmak başarıya götürüyor”

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.