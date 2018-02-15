Ultrason neden ve nasıl uygulanıyor

Anne karnında bebeğin gelişiminin nasıl devam ettiğini öğrenebilmek için ultrasonla takibin önemi büyük olduğunu belirten Prof. Dr. Aydan Biri, bu nedenle gebe kadınların düzenli aralıklarla doktorlarına giderek ultrasona girip bebeklerinin gelişimi hakkında bilgi alması gerektiğini belirtti.

Gebelik döneminde annelerin ultrasonla ilgili merak ettikleri hakkında bilgi veren Koru Hastanesi Riskli Gebelik Uzmanı (Perinatolog) Prof. Dr. Aydan Biri, ultrason ile görüntüleme tekniğinin yüksek frekanslı ses dalgaları ile doku ve organların incelenmesi olarak tanımlandığını söyledi. Bu durumun gebelik takibinde bir devrim oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Biri, geçmişi hatırlatarak bugünkü gelinen teknolojik noktanın önemine vurgu yaptı.

Bebeğe ait hiçbir bilginin alınmadığı dönemlerden sonra, artık detaylı ultrason incelemeleri ile bebekteki anormalliklerin önemli oranda tespit edilebildiğini anlattı.

Hamilelik sırasında ultrason incelemesinin en yaygın nedenlerini sıralayan Prof. Dr. Aydan Biri bunları, "Gebeliği doğrulamak, fetusun canlı olup olmadığını öğrenmek, doğum zamanını belirlemek, bebek sayısını belirlemek, bebeğin fiziksel gelişimini kontrol etmek için, plasentanın değerlendirilmesi, amnion sıvısının değerlendirilmesi, bebekle ilgili olabilecek kusurların incelenmesi, bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesi" olarak belirtti.

Ultrason nasıl uygulanıyor ?

Uygulama hakkında da bilgi veren biri, “Başlamadan önce derininin üzerine sesin iyi iletilmesini sağlayan bir jel sürülüyor. İyi bir görüntü bulununcaya kadar da cihaz cildin üzerinde gezdiriliyor. Uygun kesitler alındığında ise bu görüntüler kayıt edilebiliyor, basılabiliyor ve raporlanabiliyor”dedi.

Ultrasonla anne karnında bebekte oluşan problemlerinde görülebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Aydan Biri, gebeliğin 18-22’inci haftalarında anne adaylarının ayrıntılı ultrasona girmeleri gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Biri, "Son yıllarda 11-14 haftalarda özellikle vajinal yoldan yapılan incelemelerde fetusun organlarının çoğu görüntülenebiliyor. Beyin ve kalp gibi organlardaki bazı anomalilerin geç gebelik döneminde ortaya çıkması ya da ancak görülebilmesi nedeniyle 28-32 haftalarda fetusun yeniden detaylı bir incelenmesi önerilir. Detaylı ultrasonografinin bebeğin sağlıklı olduğunu garanti etmez, bebeği iyileştirmeye yönelik bir katkısının yoktur. Ancak, tanı için kullanılır" diye konuştu.

Bebeğe ait çok sayıda yapısal ve genetik sorunların olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Biri, büyük ve küçük yapısal kusurların bir kısmının ultrason ile tanı almazken, kromozom ve gen düzeyindeki genetik sorunlara da ultrason ile tanı koyulamadığını anlattı. Prof. Dr. Aydan Biri, bir bebeğe normal demek için tüm anatomik ve fiziksel yapıları, organları, kromozomları ve genlerini bilmek gerektiğini vurguladı.

Ultrason için başvuran hastaların önemli bir kısmının dört boyutlu görüntünün detaylı ultrason olduğunu düşündüğünü belirten Prof. Dr. Biri, "Fetal detaylı ultrasonografik incelemenin amacı fetusun iyi bir muayenesidir. Dünya Ultrason Derneği, fetüs incelenirken deneyimli bir hekimin iyi bir cihazla ve hızlı bir şekilde değerlendirmesini önerir. Bebeğin CD’si ya da görüntüsü ise bu işlemin amacının dışındadır." şeklinde konuştu.