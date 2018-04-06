3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen, 3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi gerçekleşti. Kongrede hocalar değişen teknolojik gelişmelerle ilgili hemşirelere bilgiler verdi. Kongrede konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Röktörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz Günümüzde bilimsel bilgi ve teknoloji gelişmelerin baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirterek, “Yoğun bakım hemşireliği karmaşık biyo-medikal cihazların bulunduğu ileri teknoloji bilgi gerektiren bölümleridir. Yoğun bakım hemşiresi de hastalara ileri yoğun bakım ve tedaviyi uygulayan hasta ve yakınları ile terapotik ilişki kuran sağlık personelleridir. Günümüzde bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmeler, baş döndürücü bir hıza erişmiştir. Teknoloji kullanımının zorunluluk olduğu günümüz koşullarında, yoğun bakım hemşireleri sürekli değişmekte, gelişmekte olan teknolojiye uyum sağlayabilmesi günümüz fırsatlardan yararlanması için yoğun bakım hemşirelerin gereksinim duyduğu güncel ve kanıta dair bilgilerin sunulacağı aynı zamanda hemşirelerin bakımda yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla paylaşabileceği bilgi alışverişinin yoğun olarak hissedilebileceği, bilimsel bir programda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
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