Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını belirterek, bu nedenle önümüzdeki yıllarda yoğun bakım servislerindeki yatak sıkıntısının artacağını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Ulusal Yoğun Bakım Kongresi'ne binin üzerinde sağlık profesyoneli katıldı. "Yoğun Bakım Hayata Bağlar" temasıyla düzenlenen kongrede, son gelişmeler ve yenilikler en yetkin isimler tarafından masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYBD Başkanı Prof. Dr. Uyar, yoğun bakım ünitelerinin yoğun bakım uzmanları gözetiminde 24 saat kesintisiz izlem ve sağlık bakım hizmeti ile yaşamın sürdürülmesi, fiziksel, psikolojik, sosyolojik anlamda hayata bağlılığın sağlanması, hastanın normal fonksiyonel hayata döndürülmesini hedefleyerek hizmet veren birimler olduğunu belirtti.

Yoğun bakım ünitelerinin kompleks organizasyonlardan oluşan eğitimli ve donanımlı sağlık personelinin ekip ruhuyla sağlık hizmeti sunduğu, hastanelerin en donanımlı birimleri olduğunu vurgulayan Uyar, bu ünitelerde gerçekleştirilen ve bütüncül bir yaklaşımla yoğun bakım hastasını hayata bağlayacak tüm işleyişi sürdüren sağlık çalışanlarının, zaman zaman tükenmişlik yaşayacak kadar özveri ve fedakarlıkla tüm süreci yönettiğini bildirdi.