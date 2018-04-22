Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını belirterek, bu nedenle önümüzdeki yıllarda yoğun bakım servislerindeki yatak sıkıntısının artacağını bildirdi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Ulusal Yoğun Bakım Kongresi'ne binin üzerinde sağlık profesyoneli katıldı. "Yoğun Bakım Hayata Bağlar" temasıyla düzenlenen kongrede, son gelişmeler ve yenilikler en yetkin isimler tarafından masaya yatırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TYBD Başkanı Prof. Dr. Uyar, yoğun bakım ünitelerinin yoğun bakım uzmanları gözetiminde 24 saat kesintisiz izlem ve sağlık bakım hizmeti ile yaşamın sürdürülmesi, fiziksel, psikolojik, sosyolojik anlamda hayata bağlılığın sağlanması, hastanın normal fonksiyonel hayata döndürülmesini hedefleyerek hizmet veren birimler olduğunu belirtti.
Yoğun bakım ünitelerinin kompleks organizasyonlardan oluşan eğitimli ve donanımlı sağlık personelinin ekip ruhuyla sağlık hizmeti sunduğu, hastanelerin en donanımlı birimleri olduğunu vurgulayan Uyar, bu ünitelerde gerçekleştirilen ve bütüncül bir yaklaşımla yoğun bakım hastasını hayata bağlayacak tüm işleyişi sürdüren sağlık çalışanlarının, zaman zaman tükenmişlik yaşayacak kadar özveri ve fedakarlıkla tüm süreci yönettiğini bildirdi.
Uyar, yoğun bakım hizmetlerine ihtiyacın her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları kaydetti.
"Afetler, trafik kazaları, ateşli-ateşsiz silah yaralanmaları, ev ve iş kazalarının sıklıkla yaşanmasından dolayı maalesef ülkemiz bir travma ülkesi. Yoğun bakımın gelişmesi için sadece sağlık çalışanlarının değil, toplumun da desteğine ihtiyaç bulunuyor. Ülkemizde yeterli yoğun bakım yatağı bulunmasına karşın, yoğun bakımlarda yer bulunamamasının en önemli nedeni ara bakım üniteleri ve palyatif bakım merkezlerinin yetersizliği, ayrıca hasta yakınlarının hastalarına evde bakmayı tercih etmemeleri. Ülkemiz nüfusunun giderek yaşlandığını göz önünde bulundurursak, önümüzdeki yıllarda yoğun bakım servislerindeki yatak sıkıntısının artacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle halkın bilinçlendirilmesi ve evde bakım ile palyatif bakım merkezilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Yoğun bakımları hastanelerin kalbi veya bel kemiği olarak adlandırabiliriz. Çünkü diğer tüm kliniklerde tedavi edilemeyen hastalar yoğun bakıma gereksinim duyuyor."
- "Yoğun bakımlar çabuk eskiyor"
Yoğun bakımlarda tıbbi ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Prof. Dr. Uyar, bu hızı yakalamak adına güncel ve modern tedavilerin tüm alanlarda geliştirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.
Uyar, yoğun bakımlardaki cihazların 24 saat boyunca aralıksız çalıştığı için hızla eskidiğini aktararak, bu nedenle yoğun bakım tıbbının geleceğinin Türkiye'de çok iyi planlanması gerektiğini belirtti.
Yoğun bakım hastalarının tüm dünyada multidisipliner şekilde yönetilmesi gereken hasta grubunda yer aldığını vurgulayan Uyar, "Türkiye'de 3 bin 300-3 bin 400 civarında yoğun bakım ünitesi, 42 bin yoğun bakım yatağı ve 400 civarında da yoğun bakım uzmanı mevcut. Anestezi uzmanları başta olmak üzere dahiliye, cerrahi, nöroloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları gibi branşların uzmanları yoğun bakım üst ihtisası yapabilmektedir. Yoğun bakım uzmanlarının sayısının arttırılması için ciddi çaba sarf edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Kongre kapsamında 15'i uluslararası 125 konuşmacı ve 1000’in üzerinde sağlık profesyonelinin katıldığı oturumlar gerçekleştirildi.
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum