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Uluslararası arenada organ bağışı farkındalığı yükseliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu (ITN) tarafından, 20-22 Haziran tarihleri arasında 30 farklı ülkeden 60 basın mensubunun katılımıyla "Organ Nakli ve Bağışı Medya Çalıştayı” düzenlendi.

Uluslararası arenada organ bağışı farkındalığı yükseliyor

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL'DA Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu (ITN) tarafından, 20-22 Haziran tarihleri arasında 30 farklı ülkeden 60 basın mensubunun katılımıyla "Organ Nakli ve Bağışı Medya Çalıştayı” düzenlendi. Organ bağışı ve nakli hakkında farkındalıkların arttırıldığı çalıştayın katılımcılarının arasında 8 farklı ülkeden ve 16 kişiden oluşan yabancı basın heyeti, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti.

Medipol Sağlık Grubu’nu tanıtan İngilizce ve Rusça dillerinde sunumların gerçekleştirildiği toplantıda Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde verilen hizmetler ve hastanenin organ nakli birimi hakkında detaylı bilgiler verildi. Basın mensuplarına eşlik eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün “Günümüzde organ bağışı ve nakil sayısının yetersiz olması çoğunlukla bir hayatın kaybedilmesi ile sona eriyor. Bu konu hakkında toplumsal farkındalığı ve bilinci arttırmak adına insanlara doğru bilgi verilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz de iş birliği içinde olduğumuz Uluslararası Organ Nakli Ağı Platformu’nun (ITN) düzenlediği bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kapasitesi ve hasta odaklı tedavi imkanlarıyla Türkiye, Avrupa ve Balkanlar’da yer alan en kapsamlı hastane komplekslerinden biri olarak gösterilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil yılda 100’ün üzerinde ülkeden yılda 15 binden fazla hastaya sağlık hizmeti sunuyor.

ÇALIŞTAYDA TECRÜBELER PAYLAŞILDI

Gerçekleşen çalıştayda, organ nakli ve bağışı ile ilgili medya mensuplarının haberleri yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi ülkelerinde yetkili otoritelerin konuya ilişkin motivasyonlarını sağlamaları ve toplumsal farkındalık çalışmalarına katkı sunmaları sağlandı. Aynı zamanda değişik ülkelerden gelen katılımcılar arasında bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı temelinde ikili ilişkiler geliştirildi.

(FOTOĞRAF)

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