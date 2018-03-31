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Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elbasan: "Kongre, 0-3 yaşta erken müdahalenin dünyanın farklı ülkelerinde nasıl kullanıldığı ve bu kullanılan yöntemlerin bizim ülkemize nasıl entegre edilebileceği konularının da görüşüldüğü güzel bir organizasyon oldu"

Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi'nde, çocuklarda sağlık sorunlarının önlenmesi için erken müdahalenin önemi masaya yatırıldı.

Kongre sorumlusu ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Elbasan, Ankara'da bir otelde düzenlenen kongreye, ABD, Almanya, Ürdün, Slovenya ve Avusturya ile Türkiye'den alanında uzman 250 kişinin katıldığını söyledi.

Kongrede, riskli bebek, prematüre doğum, duyu bütünlüğü, nöral plastisite, emme ve yutma bozuklukları ile farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları gibi güncel konulardaki gelişmeler ile klinik ve akademik çalışmaların paylaşıldığını belirten Elbasan, Türkiye'de çok sık kullanılan geleneksel tedavi yöntemleri ile dünyada güncel kullanılan tedavi yöntemlerinin görüşüldüğünü anlattı.

Özellikle 0-3 yaşta erken müdahalenin önemine değinen Doç. Dr. Elbasan, "0-3 yaşta beyindeki sinir ağlarının oluşması son derece hızlı, bu sinir ağlarının çok hızlı olduğu dönemde yeni oluşacak sinir ağlarının doğru şekilde gelişmesine ve ilerlemesine fırsat vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda kişilerin fiziksel, zihinsel, bilişsel ve konuşma açısından da normal gelişim göstermelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda, yaşına girmeden yapılan testlerle tanı alınması ve tedaviye başlanmasının geleceklerine çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Elbasan, "Kongre, 0-3 yaşta erken müdahalenin, dünyanın farklı ülkelerinde nasıl kullanıldığı ve bu kullanılan yöntemlerin bizim ülkemize nasıl entegre edilebileceği konularının da görüşüldüğü güzel bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Elbasan, kongrenin, yarın yapılacak iki oturumun ardından sona ereceğini belirtti.

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Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Derneği Doç. Dr. Bülent Elbasan Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi

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