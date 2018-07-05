Uluslararası Organ Nakli Kongresi sona erdi

TONV Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gün süren kongrenin, ülkelerin bu alanda yürüttükleri çalışmaları aktarmaları, eksikliklerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen kongreye dünya genelinden gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin arasında bulunduğu 3 binden fazla bilim insanı katıldı.

Gerçekleşen Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nin, dünyanın önde gelen büyük kongreleri arasında yer aldığını belirten Çakıroğlu, bilim insanlarının gerçekleştirdikleri çalışmaları, bildiri ve sunumlarla bilimsel bir ortamda aktarabilme fırsatı bulduğunu ve sonuçların da katılımcılarla tartışılarak ele alındığını ifade etti.

Ahmet Çakıroğlu, nakil sürecindeki tüm paydaşların bir arada bulunduğunu, bunun sosyal açıdan kongreyi güçlendirdiği ifade etti.

İlgili sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarla kongrede etkin rol aldığını aktaran Çakıroğlu, "Türkiye'den de biz paydaşlarımızla birlikte yapılan çalışmalarla Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye'deki gelişmeleri duyurmak istedik. Standa katılım çok yoğundu. Önemli bilgi paylaşımı oldu." dedi.

- "Sesimizi dünyaya duyurmak zorundayız"

Yapılan çalışmaların ulusal programların dışında uluslararası platformalarda duyurulmadığı sürece dünyaya tanıtımın mümkün olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Ahmet Çakıroğlu, bunun ancak bildiri ve sunumlarla mümkün olabileceğini, yapılan çalışmaların verilere yansıtılması gerektiğini bildirdi.