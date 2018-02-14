UMKE-DER’den Dr. Gür’e ziyaret

Van UMKE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Kaya, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Dr. Ali Gür’ü ziyaret etti.

Başkan Aydoğan Kaya, beraberindeki Sinan Şahin ile Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Uzm. Dr. Ali Gür’ü ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinden bulundu. UMKE personellerinin özlük hakları başta olmak üzere diğer istek ve önerilerini dile getiren Kaya, UMKE ile ilgili alınacak bazı kararlara UMKE-DER olarak katkı sunmak istediklerini de belirterek, Başkan Gür’e plaket takdim etti.