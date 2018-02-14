HABER

UMKE-DER’den Dr. Gür’e ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

Van UMKE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Kaya, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Dr.

UMKE-DER’den Dr. Gür’e ziyaret

Van UMKE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Kaya, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Dr. Ali Gür’ü ziyaret etti.
Başkan Aydoğan Kaya, beraberindeki Sinan Şahin ile Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Uzm. Dr. Ali Gür’ü ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinden bulundu. UMKE personellerinin özlük hakları başta olmak üzere diğer istek ve önerilerini dile getiren Kaya, UMKE ile ilgili alınacak bazı kararlara UMKE-DER olarak katkı sunmak istediklerini de belirterek, Başkan Gür’e plaket takdim etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diş polikliğine başvuran çocuklara üstün cesaret madalyası

Diş polikliğine başvuran çocuklara üstün cesaret madalyası

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Modül eğitimleri

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Modül eğitimleri

Aşırı terlemenin tedavisi mümkün!

Aşırı terlemenin tedavisi mümkün!

Kilo vermek isteyenler bu yağı kullansın!

Kilo vermek isteyenler bu yağı kullansın!

Çocuklarda diyabet nasıl anlaşılır?

Çocuklarda diyabet nasıl anlaşılır?

Ağlayan bir bebeğe ne yapılmamalı?

Ağlayan bir bebeğe ne yapılmamalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.