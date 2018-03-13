UMKE ekibi dualarla Kilis’e uğurlandı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) görevli 8 personel Afrin’de mücadele veren kahraman askerlere sağlık hizmeti vermek üzere Kilis’e hareket etti.

Bölgeye gidecek UMKE ekibine Atatürk Devlet Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Düzce’den Kilis’e gitmek için yola çıkan UMKE personeli sınırda konuşlandırılan Sahra Hastanesinde ilk müdahale ekibine dahil olacak Suriye’nin Afrin bölgesinde operasyon sürdüren kahraman askerlerimiz ile bölgedeki vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak ve Sınırda konuşlandırılan Sahra Hastanesinde ilk müdahale yapacak.

Düzce İl Sağlık Opr. Dr. İbrahim Özcan törende yaptığı konuşmada “Daha önce o bölgede görev yapmış gönüllü 8 arkadaşımızı tekrar o bölgede 20 gün görev yapmak için uğurluyoruz. Bu diğer çalışanlarımıza da örnek olması, vatanımızın bölünmezliği açısından da önemli olduğu için buradayız. Allah arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar, sağ salim geri dönmelerini nasip etsin. Sınırlarımız bölünmesin temennimiz budur” dedi.

Ekip, törene katılan Vali Yardımcısı Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, İl Sağlık Müdürü İbrahim Özcan, UMKE ekibi, sağlık çalışanları tarafından uğurlandı.