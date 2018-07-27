Umreye giden hacı adaylarına enfeksiyon uyarısı: Önlem alın!

Virüslerden korunmada hijyenin önemine değinen Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Kişisel temizlik (elleri sabunlu suyla yıkamak, banyo yapmak, diş fırçalamak, temiz giysiler giymek) hem kendimizi hem de çevremizi korumak için en kolay yöntemdir. Bunların ötesinde, hasta olduğumuz zaman toplumu korumak adına atılabilecek adımlar (hastalık düzelene kadar gereklilik haricinde ortak alanlardan uzak durulması) olabildiği gibi, hastalıklardan korunmak için alınabilecek tedbirler de mevcuttur” dedi.

İbadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarının olası enfeksiyon hastalıklarına karşı tedbir alması önem taşıyor. Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın ilk şartının hijyen ve aşı olduğunun altını çizen uzmanlar, “Hac bölgesindeki olası hastalıklara karşı koruyuculuğun başlaması için seyahat öncesinde aşılar tamamlanmalıdır” uyarısında bulundu.

YOLCULUK ÖNCESİ AŞILAR TAMAMLANMALI

Kişisel temizlik haricinde, en kolay, ucuz ve güvenli korunma yolunun aşı olduğunu vurgulayan Başaran, şunları söyledi:

“Hacca gitmeden önce, aşı ile korunulabilen, bölgede yaygın olarak bulunulabilecek hastalıklar ile ilgili bilgi alınmalı, koruyuculuğun başlaması için seyahatten uygun bir zaman dilimi öncesinde aşılar tamamlanmalıdır. Diğer kişisel korunma yöntemleri ise, temizliğinden emin olunan kapalı kapaklı içme sularının tercih edilmesi, bekletilmemiş ve hijyenik olarak hazırlanmış gıdaların tüketilmesi, kalabalık bölgelerde bulunulan dönemlerde maske takılması sayılabilir. Basit bir maske, yüzde yüz koruyuculuk sağlamasa bile, solunum yolu ile bulaşan hastalıklara karşı önemli bir korunma yöntemidir.”

Enfeksiyon hastalıklarının ortak özelliğinin, enfeksiyonun tipi ve vücuttaki tutulum yerine göre düşük veya yüksek seviyede bulaşıcı olmasına dikkat çeken Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Bu bulaşma için bazı enfeksiyon hastalıklarında aracı organizma gerekmektedir ancak çoğu enfeksiyon, kişiden kişiye direkt veya ortam aracılığı ile bulaşabilmektedir” dedi.