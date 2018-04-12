Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Uncu, “Genç yaşta artık çok sayıda menopoz hastası var. 20-30’lu yaşlarda menopoza giriyor artık. Menopoza girdikleri için üreme yeteneklerini maalesef kaybediyorlar” dedi.

Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği tarafından Karadeniz’de 12 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı "Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi" başladı. Samsun’da bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek kongreye, alanında uzman isimler katılıyor.

Uncu: "Genç yaşta artık çok sayıda menopoz hastası var"

Tüp bebekte son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Uncu, "Tüp bebekte ’in vitro aktivasyon’ önemli bir gelişme var. Tüp bebeğin en önemli gelişmesi bu konu. Genç yaşta artık çok sayıda menopoz hastası var. 20-30’lu yaşlarda menopoza giriyor artık. Menopoza girdikleri için üreme yeteneklerini maalesef kaybediyorlar. Bunların yumurtalıklarında var olan ama büyüyemeyen yumurtaların büyütülmesi sağlandı. Son bir yıldır olan bir şey. Bir insanın yumurtasının bitmesi sebebiyle bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Bunun sebepleri bilinmiyor. Birçok risk faktörü var. Erkeklerde de bu sorun gözüküyor. Ama üreme sisteminin yapısı gereği kadınlar bundan daha fazla etkileniyor. Gün geçtikçe sorunlar artıyor. Buna bağlı olarak da çözüm yolları da gelişiyor” diye konuştu.