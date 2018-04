Güven: "Kadının olduğu her alanda çalışmalar yapacağız"

Dernek olarak kadının olduğu her alanda olacaklarını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünite Sorumlusu, Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Davut Güven ise şunları söyledi: "Karadeniz’de bulunan 12 üniversite olarak bir araya gelerek; kadın sağlığı ve hekim eğitimi için neler yapabileceğimiz konusunda çalışma yaptık. Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği’ni kurduk. Daha sonra paydaşlarımızın katkısı ile bu kongreyi düzenlemeye karar verdik. Bundan sonra da kadın sağlığı için çeşitli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Dernek olarak kadının olduğu her alanda çalışmalar yapacağız. Kadın sağlığı ile her alanda var olacağız. Sloganımız; sevgi dedik, dostluk dedik, kardeşlik dedik, ardından bilim dedik, insan dedik. İnşallah güzel şeyler olur."