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UNICEF'ten Kongo halkına Ebola'ya karşı bilgilendirme

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

UNICEF, Ebola ile mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne aşı kampanyaları kapsamında halkı bilgilendirmek için 12 uzman gönderdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC), Ebola salgınıyla ilgili halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere uzmanlar gönderdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, aşı kampanyaları kapsamında KDC'de yeniden ortaya çıkan Ebola'dan etkilenen halkı bilgilendirmek için bu ülkeye iletişim uzmanlarının gönderildiği bildirildi.

Aşıların, UNICEF ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde ücretsiz ve gönüllülük esasına dayanarak yapıldığı belirtilen açıklamada, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerine 12 uzman gönderildiği kaydedildi.

Uzmanlar, hastalıktan etkilenen veya yakınlarına Ebola teşhisi konan kişilere aşı, korunma ve hastalıkla mücadele kapsamında Kongo halkını bilinçlendirmeyi hedefliyor.

- KDC'deki Ebola salgını

24 Temmuz'da sona erdiği belirtilen Ebola salgını Kuzey Kivu eyaletinde 1 Ağustos'ta yeniden görülmüş ve salgında 7'si Eboladan olduğu kesinleşen 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Resmi verilere göre, KDC'de sona erdiği açıklanan son Ebola salgınında 54 vaka rapor edilmişti. Ebola virüsü taşıdığı kesinleşen 38 kişiden 17'si yaşamını yitirirken, 21'i ise sağlığına kavuşmuştu.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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