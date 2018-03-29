Üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Kula Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü 2. öğretim öğrencileri tarafından “Sen kan ver, Kızılay can versin” sloganıyla Kızalaya kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Organizasyonda görev alan Halkla İlişkiler 1. sınıf 2. öğretim öğrencisi Ayçin Darıcılı yaptığı açıklamada, “Kan bağışı konusundaki beklenen duyarlılığı görmekten mutluyuz. Hayati önem taşıyan bir ünite kan bağışlamak için bir araya gelen, önemi büyük bir sosyal sorumluluk örneği veren arkadaşlarıma bu yöndeki destekleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Dr. Engin Yıldırım ise, “Bilindiği üzere kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin 80 milyonu aşan nüfusuyla yıllık 2 milyon ünitenin üzerinde kan ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın yüzde doksan sekizi Türk Kızılayı tarafından karşılanmaktadır. Bizim amacımız sürekli ve güvenli kan temini adına hem gençlerimizi bilinçlendirmek hemde onların düzenli kan bağışçısı haline gelmesini sağlamaktır. Her bir kişiden 480 mililitre kan alıyoruz bu kanlarda tüm bulaşıcı hastalık testleri yapıldıktan sonra güvenli kanlarımız 3 ayrı bölüme ayrılıyor. 1 kişi 3 kişinin kan ihtiyacını karşılamaktadır. Kula Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu yaptıkları etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.