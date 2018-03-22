Üniversiteliler akupunktur ve moksa yöntemini Japon hekimlerden dinledi

İSTANBUL, (DHA)- JAPON doktorlar Prof. Dr. Akira Yoshihara ve Dr. Susumu Odai, geleneksel tıp alanında kabul görmüş uygulamalar arasında gösterilen akupunktur ve moksayı "Doğum ve Kadın Sağlığında Etkili Uygulamalar" başlığı altında düzenlenen etkinlikte üniversitelilere anlattı.

Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenen programda akupunktur ve moksanın doğum ve kadın sağlığına olan etkileri ele alındı ve uygulamalar yapıldı. Etkinliğe Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin ardından konuşan ve kendisi de kadın doğum uzmanı olan Davutoğlu, "Gebelik dönemi hem annenin, ailenin eğitimi açısından hem de bebeğin doğumu ve yaşam boyu sağlığı açısından çok önemli. Japonya'dan gelen hekimlerimiz bize gebelik ve doğum döneminde akupunktur ve moksa dediğimiz akupunktur noktalarının sıcak pelin otu içeren bir çubukla uyarılması yönteminden bahsetti. Özellikle bebeğin pozisyonunun, bebeğin makatı olduğu durumlarda başa döndürülmesi konusunda moksanın çok başarılı olduğunu biliyorum. Son bir, iki yıldır uyguluyorum. Çok etkili olduğunu kendi tecrübemde de gördüm ama onun ötesinde yapılmış klinik çalışmalar var. Kanıta dayalı tıp açısından da etkinliği tespit edilmiş bir yöntem. Doğumun önemini düşünürsek gebelik ve doğum noktasında annelerimize ve bebeklerimize nasıl daha faydalı olabiliriz, onların güzel bir şekilde hayata başlamasına nasıl katkıda bulunabiliriz hep bunların arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.