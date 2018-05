Ünlüler 'Pembe Rota' yolcusu oldu!

'MUAYENE OLMAKTAN UTANMAYIN'



Moda tasarımcısı Bahar Korçan, kendi hastalık sürecini anlatırken “Yumurtalık kanseri ile tanıştım. Ben tanıştığımda 4 evrenin başındaydı. Tedavime devam ediyorum. Yumurtalık kanseri sinsi bir hastalık. Belirti vermeden ilerliyor. O yüzden muayene çok önemli. Ben de her fırsatta kadınlara sesleniyorum. Önce kendini sağlığınıza önem verin, muayene olmaktan utanmayın! Çünkü hala her yaştan, her kesimden jinekolojik muayeneden utandığı için gitmeyen kadın var. Bu bedene iyi bakmak zorundayız. Korkmadan, utanmadan muayene olacağız, başımıza geldiğinde de kanseri kabul ederek bu da geçer diyerek devam edeceğiz” dedi. Korçan, kadınlara bu bilinci aşılamak için Pembe Rota Projesi’nin hayata geçirilmesinin de önemine işaret etti.

KANSERDE BİLGİ, KORKUYU YENER



Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, “Hekimler hastaların hayatlarına dokunurlar. Ama hayatlarına dokundukları hastalardan da çok şey öğrenirler” diyerek sözlerine başladı. Dernek Başkanı Arzu Karataş ve Bahar Korçan’ın yaşadıkları hastalıklardan, toplum adına iyi şeyler yaratan önemli kişilikler olduğunu ifade ederek şunları söyledi: