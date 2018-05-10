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Ünlüler 'Pembe Rota' yolcusu oldu!

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kadın kanserleri alanında çalışmalar yapan Pembe İzler Derneği’nin yeni projesi olan “Pembe Rota”ya 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü’nde start verildi. 10 bin kadına ücretsiz jinekolojik kanser taraması yapılmasının hedeflendiği Pembe Rota ile aynı zamanda bu kanserler hakkında büyük bir farkındalık da yaratılacak.

Ünlüler 'Pembe Rota' yolcusu oldu!

Ünlü Moda tasarımcısı Bahar Korçan ve Gülben Ergen’in destek verdiği projenin ayrıntılarının anlatıldığı toplantıda Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, ”Kadın kanserleri ile ilgili farkındalık yaratmak ve 1000 kadına ücretsiz kontrol amacıyla yola çıktık. Bu proje ile jinekolojik kanser hakkında daha çok kadına, daha çok bilgi ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu. 
 
Kanser, giderek daha çok sayıda insanın tanıştığı bir hastalık. Bu kanserler arasında kadınlarda görülen jinekolojik kanserlerin görülme sıklığı da artıyor. Ülkemizde beş bine yakın kadın rahim kanseri, yaklaşık 3 bin kadın yumurtalık kanseri ve bin 500 civarında kadın da rahim ağzı kanseri tanısı alıyor. Bu kanser türlerinde erken tanı, tedavi başarısını yükseltiyor ve hayat kurtarıyor! İşte bu gerçekten yola çıkan Pembe İzler Derneği, yepyeni bir projeyle kadınlara sesleniyor.

Pembe İzler Derneği Başkan Yardımcısı Derya Acar, Prof. Dr. Gökhan Demir, Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Gülben Ergen, Bahar Korçan, Prof. Dr. Mete Güngör ve Op. Dr. Dilek Avşar (soldan s

Pembe Rota isimli yeni proje Anneler Günü öncesinde ve tüm dünyada Yumurtalık Kanseri Farkındalık Günü olarak bilinen 8 Mayıs’ta gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı. Ünlü Moda tasarımcısı Bahar Korçan ve Gülben Ergen’in katıldığı basın toplantısında Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, projenin ayrıntılarını aktardı.

“Rotamız Pembe, Geleceğimiz Güvende” sloganıyla tüm kadınlara seslenilen Pembe Rota kapsamında; “yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri” konusundaki farkındalığın arttırılması ve 10 bin kadının ücretsiz jinekolojik kanser taramasının yapılması hedefleniyor. Farklı rotalardaki farklı farklı kentlerdeki kadınlara ulaşılacak olan projenin ilk etabında İstanbul’da 1000 kadının ücretsiz jinekolojik taraması, hastalık saptandığında ise tedavisi yapılacak.

Bahar Korçan.
 
'KADINLARIN HAYATINA PEMBE BİR İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Pembe İzler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Karataş, Pembe Rota ile İstanbul’dan yola çıkarak Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Samsun, Kayseri ve Ankara’ya ulaşacaklarını anlattı. Karataş, sözlerine şöyle devam etti:

“Rotamız pembe, geleceğimiz güvende sloganıyla yola çıktık. Amacımız kadınların kendi sağlıklarına önem vermesi. Kadın kanserleri alanında çalışan bir dernek olarak istedik ki kadınlarımız kendi sağlıkları hakkında daha fazla bilgiye sahip olsun. Ayrıca bu proje ile jinekolojik taramalarını yaptıracak gücü olmayanlara da ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde 10 bine yakın kadına, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserine yönelik muayene ve tarama yaparak ulaşmayı istiyoruz. Yapılacak ücretsiz tarama sırasında kanser tanısı alan kadınların tedavi sürecine de destek olacağız. Pembe Rota projemizde bize inanan, destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. kadınlar, Pembe Rota‘nın ayrıntılarını www.pembeizler.org adresinde bulabilirler.”
 
Pembe İzler Derneği Başkan Yardımcısı Derya Acar, Gülben Ergen, Prof. Dr. Gökhan Demir, Bahar Korçan, Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, ve Prof. Dr. Mete Güngör.

'MUAYENE OLMAKTAN UTANMAYIN'

Moda tasarımcısı Bahar Korçan, kendi hastalık sürecini anlatırken “Yumurtalık kanseri ile tanıştım. Ben tanıştığımda 4 evrenin başındaydı. Tedavime devam ediyorum. Yumurtalık kanseri sinsi bir hastalık. Belirti vermeden ilerliyor. O yüzden muayene çok önemli. Ben de her fırsatta kadınlara sesleniyorum. Önce kendini sağlığınıza önem verin, muayene olmaktan utanmayın! Çünkü hala her yaştan, her kesimden jinekolojik muayeneden utandığı için gitmeyen kadın var. Bu bedene iyi bakmak zorundayız. Korkmadan, utanmadan muayene olacağız, başımıza geldiğinde de kanseri kabul ederek bu da geçer diyerek devam edeceğiz” dedi. Korçan, kadınlara bu bilinci aşılamak için Pembe Rota Projesi’nin hayata geçirilmesinin de önemine işaret etti.

KANSERDE BİLGİ, KORKUYU YENER

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, “Hekimler hastaların hayatlarına dokunurlar. Ama hayatlarına dokundukları hastalardan da çok şey öğrenirler” diyerek sözlerine başladı. Dernek Başkanı Arzu Karataş ve Bahar Korçan’ın yaşadıkları hastalıklardan, toplum adına iyi şeyler yaratan önemli kişilikler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanserin amansız, umarsız, şifasız hastalık olduğunu zihinlerden kazımamız lazım. Bilim dünyasında ‘kontrolden çıkmış biyolojik akıl’ olarak tanımlanan kanseri, nasıl kontrol altına alacağımızı öğrenmeye başladık. Burada en önemli payı kadın kanserleri alıyor. Kanserde bilgi, korkuyu yener! O nedenle farkındalık çok önemli. Farkındalık oldukça erken tanı oranı artıyor. Bu da tedavi başarısını yükseltiyor. Her kadının, ergenlikten itibaren düzenli jinekolojik onkoloji muayenesi yapılmalı. Bu anlamda Pembe Rota Projesi’ni hayata geçiren Pembe İzler Derneği çok büyük bir adım atıyor.”

Pembe Rota

JİNEKOLOJİK KANSERLER EN SIK GÖRÜLEN KANSERLER ARASINDA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Prof. Dr. Mete Güngör, Pembe Rota Projesi’nin parçası olmaktan gurur duyduğunu anlatarak, “Kadın kanserleri en sık kanserlerden. İlk 10 kanser arasında yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanseri de yer alıyor. Yumurtalık kanseri tüm dünyada görülme sıklığında yedindi sırada; 100 bin kadında 6.1 oranında görülüyor. Yumurtalık kanserinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü rahim ve rahim ağzı kanseri belirti veriyor, erken dönemde yakalanarak tedavi edilebiliyor. Ancak yumurtalık kanseri farklı, tespiti de zor. Bu nedenle her yaşta rutin yıllık jinekolojik muayenelere dikkat etmek gerekiyor. Erken tanı ile tedavi başarısı yüzde 90’a ulaşıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Güngör, ayrıca ailesinde meme ya da yumurtalık kanseri hikayesi olanların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak obezitenin de olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Gülben Ergen ve Prof. Dr. Gökhan Demir

KONTROLLERİMİZİ YAPTIRALIM

Toplantıya katılarak Pembe İzler Derneği’ne ve Pembe Rota Projesi’ne destek veren sanatçı Gülben Ergen de şunları söyledi:

“Kadınlar olarak biz sağlığımızın farkına varalım, kontrollerimizi yaptıralım diye Pembe İzler Derneği, çok güzel bir etkinlik yapıyor. Kanserin adı bile soğuk, zor bir hastalık. Kontrolleri yaptırdığımızda belli ki kurtuluş daha yakın, acı süreci daha az. Ben, kadının hassasiyetinin, kırılganlığının, bedeninde biriktirdiği acıların yumurtalıkta da meme kanserinde de ses bulduğuna inananlardanım. Beden çığlık atıyor. Konuşmazsak, derdimizi doğru ifade edemezsek ya da dinleyen yoksa kadınlar kırılıyor”. Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğundan bahseden Gülben Ergen “Dünya çapında doktorlarımız ve hastanelerimiz var. Eskiden hastalar yurt dışına gitmek isterlerdi. Ama şimdi yurt dışından Türkiye’ye geliyorlar.” dedi.

Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Prof. Dr. Mete Güngör ve Op. Dr. Dilek Avşar.

PEMBE İZLER DERNEĞİ

Pembe İzler Derneği başta meme olmak üzere tüm kadın kanserleri yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri konusunda toplumu bilinçlendirme ve maddi yetersizliği olan hastalara tanı ve tedavide destek vermek amacıyla 2014 yılında kuruldu. Bir başka deyişle Pembe İzler Derneği, kadın kanseri tanısı alan kadınların ve yakınlarının omuzundaki el olmayı hedefliyor. Dernek ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.pembeizler.org adresinde bulabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Pembe İzler Derneği Meme kanseri kanser

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