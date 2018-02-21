Ünüvar, üniversiteli gençlere bağımlılığı anlattı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurun güçlü aile bağları olduğunu belirterek, aile bağı zayıf olan kişilerin, zamanla farklı şeylere bağlanma ihtiyacı hissettiğini söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Konferans Salonu’nda öğrencilere “Gençlik ve Bağımlılık” konulu sunum yapan Ünüvar, bağımlılığın bütün dünyada genç nesilleri tehdit ettiğine dikkat çekti.

Bağımlılığın birçok tarifi ve sebebi bulunduğunu, ancak en kısa tarifinin “bir nesne veya maddeye esir olmak” olduğunu ifade eden Ünüvar, “Yani sizi ne esir ediyorsa; bazen TV kumandası, bazen oyun konsolu, bazen internet, bazen sigara, bazen uyuşturucu, bazen nargile. Ne esir ediyorsa o sizin için bağımlılık unsurudur” dedi.

“Her şey daha hızlı, daha hazlı olsun istiyoruz”

Değişen ve gelişen dünyada imkanlar arttıkça ihtiyaçların da arttığını belirten Ünüvar, “’Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bağımlı olmayıp da ne olacağız’ diye bazı arkadaşlar içinden soruyor olabilir. Baktığınız zaman bir fiziksel bağımlılıklar var; tütün, uyuşturucu, alkol gibi. Bir de davranışsal bağımlılıklar var; teknoloji, kumar, alışveriş alışkanlığı gibi. Bağımlılıklar niye gelişiyor? İnsanlar niye bağımlı oluyorlar? Çünkü artık hız ve haz çağındayız. Her şey daha hızlı, daha hazlı olsun istiyoruz. İnternette girdiğiniz zaman bir şey arayacaksınız 5 saniye bekleyemiyorsunuz” diye konuştu.