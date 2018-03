Urartu Göz 14 yaşında

Van’da 2005 yılında hizmet vermeye başlayan Urartu Göz, 14’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Doğu Anadolu’nun tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, 14 yıldır Van ve bölge halkına kaliteli bir hizmet veriyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Urartu Göz kurucusu Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, 14 yıl önce ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlanan 14 Mart’ta merkezin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş göz merkezi olarak 2004 yılında tadilatına başladığımız merkezimizi 14 Mart 2005 yılında kurduk. Bilindiği üzere 14 Mart, tıpta özellikli bir tarihtir. 14 Mart 2005 yılında göz hastalıkları dal merkezi olarak Urartu Göz’ü açarak 2 hekim ve 7 personel ile hizmete başladık. Yaklaşık 11 yıl Urartu Oteli’nin altında hizmet verdikten sonra 2016 yılının başında Türkiye’nin sayılı A grubu göz merkezleri arasında bir üst statüye geçtik. Böylece A grubu göz merkezi olarak yeni kliniğimizi açtık” dedi.

Şu an 6 uzman doktor ve 30 personel ile Türkiye’deki sayılı A grubu göz merkezlerinden olduklarının altını çizen Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada modern tüm cerrahiler yapılabilmektedir. Bunların başında lazer, katarakt, şaşılık, göz kapağı ve estetik gibi birçok cerrahiyi merkezimizde son derece tecrübeli ve profesyonel bir ekiple gerçekleştirmekteyiz. Bu ilimiz ve bölgemiz için çok büyük bir şanstır. Bu nitelikli yer Türkiye’de sayılıdır. Temelden tavana kadar her şeyin projelendirilmesi göz merkezine göre profesyonelce yapılmıştır. Böyle bir merkez kurduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Bundan sonraki süreçte kendimizi daha da geliştirerek bölgemize daha fazla hizmet vermenin yollarını arayacağız.”

Merkezin kurucusu ve Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise, “14 yıl önce üniversitede akademik kadroda kendimize yer bulamayınca bu yola girdik. Urartu Oteli’nin iki katını restore ettik. Yaklaşık 300-350 metrekare alanda başladığımız yolculuk, bugün 3 bin metrekare kapalı alanda ve son teknolojik imkanlarla devam etmektedir. Hem kamu kurumlarına hizmet alanında destek oluyor hem de özel sektörün yapmakta olduğu hizmetleri bölgemize getirmekteyiz. Örneğin katarakt ameliyatı gibi temel ameliyatları hem biz hem de kamu hastaneleri yapmaktadır. Ancak bu ameliyatlarda kullanılan ve ‘akıllı mercek’ olarak bilinen, yakını ve uzağı bir arada gösteren mercekler, SGK ödemeleri kapsamında olmadığından ağırlıklı olarak özel sektör tarafından yapılmaktadır. Bunun yanında yine 9 yıldır bölgede gözyaşı kanal tıkanıklığını lazer ile tedavisini biz yapmaktayız. Biz bu ve benzeri durumlarda bir açığı tamamlamaktayız. Bu güne kadar yüzbinlerce muayene ve on binlerce ameliyat ile verdiğimiz hizmeti her gün geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bu kapsamda 14’üncü kuruluş yıl dönümümüzün ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.