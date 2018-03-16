Urartu Göz 14. yılını kutladı

Van’da 14 Mart 2005 yılında hizmet vermeye başlayan Urartu Göz, 14’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.

Mahall City’de düzenlenen kutlama programında konuşan Urartu Göz Kurucusu Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Urartu Göz’ün 14 Mart 2005 tarihinde fiili olarak faaliyete başladığını hatırlatarak, 14 yıldır Van ve bölge halkına hizmet verdiklerini söyledi. 2005 yılında 7 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, “Şu anda 35 kişilik bir ekibe ulaşmanın, müstakil bir binaya geçmenin ve Türkiye’nin sayılı A Grubu göz merkezlerinden birini Van’da faaliyete geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 6 uzman doktor ve 30 personelimizle hem ilimize hem de bölgemize hizmet vermekteyiz. Bunun yanında kliniğimizde gözün hem ön hem arka kısmına yönelik ameliyatların tümü uzman cerrah arkadaşlarımız tarafında büyük bir titizlik ve büyük bir özveriyle yapılmaktadır. Bugün de personellerimizle birlikte geleneksel kuruluş yemeğimizi kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygularla halkımıza, ‘Gözünüz bizde olsun’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezin kurucusu ve Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise, hem Urartu Göz’ün kuruluş yıldönümünü hem de 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Bölgenin bu konudaki en büyük göz kuruluşu olmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgedeki pek çok ilke öncülük etme babında sadece sayı olarak, sadece bina olarak artmadık. Pek çok yeniliği de Van’a getirmenin gururunu yaşadık. Göz tansiyonunu düşürme lazeri dediğimiz SLT lazer, gözyaşı kanal tıkanıklığını bölgede yapan yer olma gururunu yaşadık. İnşallah ileriki süreçte bunu yapacağımız göz nakli ile taçlandırmayı düşünüyoruz. Bunun yanında yaklaşık 5 aya kadar da retina cerrahisi dediğimiz şeker tansiyonunun göze verdiği zararları da cerrahi olarak düzeltmenin gururunu yaşayacağız” dedi.

Urartu Göz sayesinde artık hastaların Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezlere gitmelerine gerek kalmadığının altını çizen İlhan, “Daha önce bölge halkı büyükşehirlerdeki merkezlere giderek hem maddi hem manevi açıdan birçok zorluklar yaşıyordu. Bunun muayenesi ayrı bir sorundu. Şimdi ise tüm bunları ilimizde yapıyoruz. Sadece Van, Ağrı, Bitlis, Muş ve Siirt havzasına değil Kuzey Irak’a kadar hizmet veriyoruz. Dün de Kuzey Irak’tan gelen hastalarımızı ameliyat ettik. İnşallah yakın zamanda İran’da da sağlık turizmi ile ilgili çalışmamız olacak. İnşallah daha nice 14 yılları Van ve bölge halkına hizmete vererek geçiririz. Ben bu duygularla kuruluş yıldönümümüzün ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Urartu Göz doktorları Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, Operatör Dr. Yusuf Evcimen, Operatör Dr. Mehmet Mağın ve Uzman Dr. Hacı Yusuf Güneş de, merkezde Van ve bölge halkına hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, böyle bir gecenin hazırlanmasında emeği geçen Urartu Göz yönetimine teşekkür ettiler.

Program, 14. yıldönümü nedeniyle hazırlanan pastanın kesilmesi ve ikramlarla sona erdi.