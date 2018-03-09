Urartu Göz uzmanlarından ‘Keratokonus’ uyarısı

Van Urartu Göz uzmanı Operatör Dr. Yusuf Evcimen, Keratokonusun ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bölgede alerjik konjonktivitin (bahar nezlesi) oldukça sık görüldüğünü belirten Urartu Göz uzmanları, alerjik konjonktivite bağlı olarak hastaların gözlerini kaşıması ve ovalaması sonucunda gözün kornea tabakasının yapısında bozulmalar meydana geldiğini söylediler. Keratokonus hastalarında göz ovalama ve kaşıma öyküleri mevcut olup bu durumun keratokonusun ilerlermesine neden olabildiğini belirten Urartu Göz uzmanı Operatör Dr. Yusuf Evcimen, “Keratokunus, gözün en önündeki saat camı gibi saydam ve kırıcı tabaka olan korneanın ilerleyici bir şekilde incelerek öne doğru konik tarzda uzamasına denir. Korneanın kırma gücünü değiştirerek ileri derecede düzensiz astigmatizmaya ve bulanık görmeye neden olmaktadır. Keratokonus, genetik geçiş özelliğine sahip olmakla birlikte çevresel etmenlerde hastalığın ilerlemesinde etkilidir. Sık sık numaraların artmasına bağlı gözlük değişimi ve buna rağmen net görememe şikayetleri mevcut olmaktadır. Hastalık 10-20’li yaşlarda başlayıp, 30’lu yaşlara kadar ilerleyebilmektedir” dedi.

Hastalığın tanısının ayrıntılı göz muayenesi ile konulabildiğine dikkat çeken Evcimen, “Hastalığın erken tanısı oldukça önemlidir. Erken tanı konularak hastalığın ilerlemesi durdurulabilmektedir. Keratokonusun ilerlemesini durdurmak için corneal cross-linking (ışın tedavisi) yapılmaktadır. Işın tedavisinin yapılabilmesi için kornea tabakasının kalınlığının yeterli olması gerekmektedir. Işın tedavisi yapıldıktan sonra hastalığın seyir ve takibini değerlendirmek amacıyla ara ara hastaların kontrollere gelmesinde fayda vardır. Kontrollerde ayrıntılı göz muayenesi ve kornea tomografisi çekilerek hastalığın takibi yapılabilmekte ve hastalık kontrol altında tutulabilmektedir. Hastalığı ışın tedavisiyle durdurduktan sonra kontakt lens uygulamaları ile görmelerini daha iyi seviyeye çıkarabilmekteyiz. Yine bazı hastalarda kornea içi halka uygulaması yaparak, hastaların daha net görmelerini sağlanabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Keratokonus’un çok ilerlediği, kornea tabakasının çok inceldiği ve görme düzeyi çok düşük olan hastalarda; ışın tedavisi, kornea içi halka uygulama veya kontakt lens uygulamalarının yapılamadığını vurgulayan Evcimen, “Böyle ileri derece ağır keratokonuslu hastalarda kornea nakli yapılabilmektedir. Sonuç olarak keratokonus, ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olup genetik geçişi olduğundan diğer ile bireylerin de göz muayenesi yaptırması oldukça önemlidir. Hastalığı durduran ve hastaların görsel beklentilerini artıran tedaviler ve uygulamalar mevcuttur. Keratokonus ile ilgili tüm tedavi uygulamaları, Urartu Göz’de başarıyla yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.