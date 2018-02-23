Urartu Göz’de bölgede bir ilk

Van Urartu Göz’de bölgede ilk defa gerçekleştirilen Torik Fakik lens ile hasta sağlığına kavuştu.

Kurulduğu günden itibaren Van ve bölge halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren Urartu Göz, bölgede bir ilki gerçekleştirerek, 21 yaşındaki Aybike Oğuzyer isimli hastaya Torik Fakik lens uygulamasını gerçekleştirdi. Daha önce gözlerinde yaklaşık 12 numaralık bir rahatsızlığı olan Oğuzyer, Torik fakik lens ile yüzde 100 görmeye başladı. Merkezde daha çok Excimer lazer yaptıklarını ifade eden Urartu Göz Kurucusu Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, “Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa Torik Fakik Lens denilen astigmatlı göz içerisine lens bıraktık. Biz daha çok burada Excimer lazer yapıyoruz. Fakat her hasta Excimer lazere uygun olmayabiliyor. Böyle uygun olmayan ve çok yüksek göz bozukluğu olan hastalarımızda göz içerisine mercek koyarak, hastalarımızı gözlükten ya da kontak lensten kurtarabiliyoruz. Normalde kullanılan kontak lensler kadar ince olan mercekleri, gözün renkli tabakasının arkasına bir halı gibi seriyoruz. Yaklaşık 10 dakika süren ve herhangi bir narkoz, iğne ya da dikiş gerektirmeyen bir işlem sonunda hastalarımız kalkıp evine gidebiliyor” dedi.

Aybike Oğuzyer isimli hastanın daha önce yaklaşık 12 numaralık bir göz rahatsızlığının olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “Hastamız da yaklaşık 18,5 miyop, 3,5 -4 astigmat vardı. Toplamda yaklaşık 12 numaralık bir göz rahatsızlığı bulunan hastamız şu anda yüzde 100 görüyor. Bu, oldukça iyi bir sonuç. Urartu göz olarak hep yenilikleri ilimize getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Hem lazer hem kontak lens hem de bu Fakik lenslerle hastalarımızın görme oranlarının artışı için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.