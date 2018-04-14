Kilis’te sağlık personeline Üreme Sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Üreme Sağlığı başlığıyla düzenlenen, “Üreme sağlığına giriş, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri, aile planlaması’ ve güvenli annelik konularını içeren ve 15 gün süren eğitim program başarıyla tamamlandı.

Beşyüzevler Aile Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda düzenlenen eğitime aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi personeli katılırken, eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.