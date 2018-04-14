HABER

Üreme Sağlığı eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Kilis’te sağlık personeline Üreme Sağlığı eğitimi verildi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Üreme Sağlığı başlığıyla düzenlenen, “Üreme sağlığına giriş, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri, aile planlaması’ ve güvenli annelik konularını içeren ve 15 gün süren eğitim program başarıyla tamamlandı.Beşyüzevler Aile Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda düzenlenen eğitime aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi personeli katılırken, eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Üreme Sağlığı eğitimi

Kilis’te sağlık personeline Üreme Sağlığı eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Üreme Sağlığı başlığıyla düzenlenen, “Üreme sağlığına giriş, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri, aile planlaması’ ve güvenli annelik konularını içeren ve 15 gün süren eğitim program başarıyla tamamlandı.
Beşyüzevler Aile Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda düzenlenen eğitime aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi personeli katılırken, eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Üreme Sağlığı eğitimi

TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.