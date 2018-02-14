Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birinci ve ikinci basamakta hizmet veren sağlık personeline yönelik Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Modül eğitimleri devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Anne ve bebeklerin sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunması ve öncelik tanınması gereken iki önemli grubu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda üreme sağlığı hizmetlerinde hizmet sunum kalitesinin artırılması için, sağlık personelinin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeye yönelik Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü üreme sağlığı eğitimcileri tarafından hizmet içi eğitimler yürütülmektedir. Bu kapsamda Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü üreme sağlığı eğitimcileri tarafından birinci ve ikinci basamakta hizmet veren sağlık personeline yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda ve Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Modül Eğitimleri 2018 yılında da devam ediyor" denildi.