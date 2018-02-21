Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sadi Turkan; “Sigara içilmesi kan akışını yavaşlatarak böbrek hasarına neden oluyor”

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sadi Turkan, sigara içmenin kan akışını yavaşlatarak böbrek hasarına neden olduğunu söyledi.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sadi Turkan, böbrek sağlığı için yapılmaması gerekenleri anlattı.

Aşırı tuz alımından kaçınılması gerektiğini söyleyen Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sadi Turkan, “Tuzun fazlasının atılması böbreklere gereksiz yük bindirerek daha fazla zorlanmasına ve taş oluşumuna neden olabilir. Yetersiz sıvı alınması böbreklerde taş ve enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırabilmektedir. Günlük sıvı alımı kış mevsimlerinde ortalama 1,5 litre, yaz mevsimlerinde 2 litre olmalıdır. İdrar miktarı azalıp rengi koyulaştıkça sıvı alımını artırmak gereklidir. Aşırı kafeinli içeceklerden sakınmak gereklidir. Kafeinin fazlası böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Günlük kafein miktarı ortalama üç kahve fincanı kahve ile alınan miktarı geçmemelidir. İlaçlar bilinçsizce kullanılmamalıdır. Özellikle non-steroidal ağrı kesici ilaçların uzun süreli bilinçsizce alımı sonucu hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Diyabet hastalarının ilaçlarını düzgün olarak hekim kontrolünde alması gereklidir. Eğer kan şekeri uzun süreli kontrolsüz yüksek seviyelerde gidiyorsa böbrek fonksiyonlarının bozulmasına zemin hazırlayabilir. İdrarın uzun süreli mesane içinde tutması mesane kaslarının da gevşeme olmasına ve böylece böbrekten çıkan idrarın böbreğe yük oluşturmasına ve sonuç olarak böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. Bu durum özellikle idrarını yeterince iyi boşaltamayan prostat hastalarında daha fazla önem arz etmektedir. Bu nedenle üroloji uzmanlarına giderek kontrolden geçmeleri gereklidir” diye konuştu.

“Günlük yeterli miktarda magnezyum alınmalıdır” diyen Op. Dr. Turkan, “Eğer magnezyum eksikliği olursa böbrek taşı oluşumu kolaylaşır. Bu amaçla günlük ortalama 100 gr kabak çekirdeği yeterli olabilir. Gazlı içeceklerden sakınılmalıdır. Bu içeceklerin fazla alınması sonucu idrardan fazlaca protein atılmasına bağlı olarak böbrek hasarı oluşabilmektedir. Hipertansiyonun mutlaka tedavi ile düzene sokulması gereklidir. Aksi takdirde böbrek fonksiyonlarını bozabilir. B6 vitamini eksikliği böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Bu vitaminin en zengin kaynakları ise balık, nohut, sığır karaciğeri, patates ve narenciye dışı meyvelerdir. Uykusuz kalmak böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Böbrekler uyku halinde iken rölantide çalışıp dinlenerek kendini daha kolay yenilemektedir” dedi.

Alkolden ve sigaradan da kaçınılması gerektiğini anlatan Turkan, “Alkolden sakınılmalıdır. Çünkü alkol idrar söktürücü etkisi ile gereksiz elektrolit kaybına yol açarak vücut dengesini bozabilmektedir. Kırmızı et tüketiminin azaltılması gereklidir. Çünkü fazlaca alınan hayvansal protein ürünlerinin (üre vs) idrarla atılması böbrekler üzerine gereksiz yük bindirmektedir. Sigara içilmesi kan akışını yavaşlatarak böbrek hasarına neden olmaktadır. Hareketsiz yaşamın böbrekler üzerindeki olumsuz etkisi çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiş olup, düzenli egzersiz yapılması tavsiye edilmektedir” şeklinde konuştu.