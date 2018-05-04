Ürtiker, bahar aylarının kabusu oldu

BURSA, (DHA)- DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, alerjik bir deri hastalığı olan ürtikerin bahar aylarıyla birlikte çok sık görülmeye başlandığını söyledi. Tedavisi için hastalık hakkında bilgiler de veren Dr. Güler, ürtikerin tedavisinde iyi bir hasta hekim ilişkisiyle daha iyi verim alınabileceğini söyledi.​

Bahar aylarıyle birlike halk arasında kurdeşen veya dabaz olarak bilinen, alerjik bir deri hastalığı olan ürtiker, vatandaşların kabusu oldu. En önemli belirtileri ise kaşıntı, deride kabarıklık, ödem ve kızarıklık. Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, hastalığın iyi bir hasta hekim ilişkisiyle tedavi edilebileceğinin altını çizdi. Dr. Gülbiye Güler, "Toplumun yaklaşık yüzde 20’si ömründe bir kez ürtiker atağı geçirebilir. Kabarıklıklar lokalize bir ödem sonucu oluşur. Bazen ödemli bir plak, bazen de ortası iyileşmiş harita tarzı bir kızarıklık olabilir. Lezyonlar 1-2 saat ile 12 saat arasındaki bir sürede kaybolur, fakat diğer bölgelerde yenileri oluşmaya devam eder. Ürtiker akşam saatlerinde daha çok oluşup, sabah saatlerinde genellikle kaybolur” dedi.

Bahar aylarında özellikle solunum yollarıyla vücuda alınan polenlerin ürtikere yol açtığını belirten Güler, ‘’Ürtiker daha derin dokuları tutarsa buna anjiyoödem denir. Bunda dudaklarda, göz kapaklarında, el ve ayak tabanlarında şişmeler meydana gelir. Deri dışında sindirim sistemi ve solunum yolları tutulumu olursa karın ağrısı, midede dolgunluk hissi gelişir. Solunum yollarında ise seste çatallanma hissi, yutkunurken takılma hissi, nefes darlığı ve hastada panik hali görülür. Anjiyoödemde hayati tehlike olabildiğinden acil müdahale gerektirir. Çok nadiren de anaflaxi ve hipotansiyon oluşabilir’’ dedi.

SEBEPLERİ ÇOK

Penisilin, sefalosporin vb. antibiyotikler, Asprin vb. ağrı kesici ve antienflamatuarlar ve kas gevşeticiler radyo kontrast maddeler en sık ürtiker yapanlar arasında yer alıyor. Özellikle ileri yaşta olan kişilerde sık gelişir ve ürtikerde ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Çocuk ve genç yaş gurubunda daha sık görüldüğünü belirten Gülbiye Güler, ‘’Besin alındıktan 90 dakikalık süre içinde genellikle gelişirler. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ve baharatlar ürtiker yapan en sık karşılaştığımız gıdalardır’’ diye konuştu.

TEDAVİ İÇİN

Tedavi ile ilgili bilgiler de veren Dr. Gülbiye Güler, Akut ürtiker tedavisinde temel ilaç antistaminik ilaçlardır. Akut atak nedeni saptanabilirse bu tetikleyici faktör uzaklaştırılmalıdır. Antistaminik tedaviye yanıt vermeyen ürtikerlerde sistemik kortikosteroidler genellikle etkili olabilmektedir. Bazı olgularda histamin 2 blokerleri kullanılabilir. Nadiren fototerapi ve kalsiyum kanal brokerleri kullanılabilir. Plazmaferez, İVİG ve kronik immünospresif tedavi verilebilir. Anjiyoödem tablosu varsa ve larinks tutulumu belirgin olan hastalarda antihistaminik ve sistemik kortikostoroid tedavisine cevap alınamıyorsa, anaflaktik şok riski nedeni ile sitemik adrenalin kullanılması gerekebilir. Fiziksel ürtikerlerin tedavisinde sürtünme, sıcak, soğuk, su ve güneş gibi etkenlerin uzaklaştırılması ile ürtiker kontrol altına alınabilir. Gıda ve gıda katkı maddelerinin ürtikeri tetikleyeceği belirtilerek diyet günlüğü tutması önerilebilir. Şüpheli besinlerin uzaklaştırılması diyeti yararlı olabilir. Uyku bozukluğu ile giden ürtikerlerde antidepresanlar da kullanılabilir. Yerel tedavide ılık veya soğuk banyo, duşlar, soğuk yaş pansuman sınırsız önerilir. Mentol vb. içeren ferahlatıcı, kaşıntı dindirici losyonlar kullanılabilir” dedi.

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