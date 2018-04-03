Uşak Medical Park Hastanesi’nden tiryakilere uyarı

Medical Park Uşak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslınur Ulusoy, günümüzde yetişkin bireylerinin yaklaşık yüzde 30’unun sigara kullandığını ve bu oranın her geçen gün giderek artığını belirtti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslınur Ulusoy, birçok kişi bu alışkanlıktan kurtulmak düşüncesinde olup bir türlü düşünceyi eyleme geçiremediğini söyledi. Bu fikrin eyleme geçmeyişinin ardındaki en büyük bahanelerden bir de sigara bırakma sonrasında kilo alabileceği düşüncesinin olduğunu kaydeden Ulusoy, "Sigara bırakıldıktan sonra vücutta oluşan nikotin yoksunluğu strese ve iştah açıklığına neden olmakta ve beraberinde yüksek kalorili ve aşırı beslenme sonucu kilo alımına neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada ise sigarayı bırakan kişilerin beslenme düzenlerini değiştirmeseler bile bir sene içinde metabolizma değişikliğinden dolayı 3-4 kilo aldıkları tespit edilmiştir. Peki bu durum böyle olmasaydı kararınız değişir miydi? O zaman hemen kilo almaksızın sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu belirterek neler yapabileceğinizi anlatmaya başlayayım. İlk önce sigarayı bırakmanın vücut için yeterince zor ve stresli olduğunu kabul edelim. Bu nedenle de vücudumuzda ekstra strese neden olabilecek düşük kalorili şok diyetlerden ve yoğun egzersizlerden kaçınmalıyız. Bu sert geçişler yerine rutin beslenme düzenimize sağlıklı modifiyeler yapmalıyız. Böylelikle sigarasızlığa vücut daha kolay adapte olur. Genellikle sigara bırakmanın ardından ağız oyalanması için kişilerin kuruyemiş, çekirdek, cips ve kraker gibi yüksek enerjili gıdalara yöneldiği bilinmektedir. Evet bu fiziksel boşluğun doldurulması kişilerin sigarayı unutmasına destek olmaktadır. Fakat fazla miktarda yüksek enerjili gıdaların tüketilmesi yerine daha düşük kalorili ve yine aynı işlevi yapacak besinlerin tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse mevsimine göre salatalık, havuç, çeri domates erik gibi su içeriği yüksek gıdalar olabilir. Lif içeriği yüksek gıdalar tüketilmesi kişilerde iştah kontrolü ve uzun süreli tokluk sağlamaktadır. Ayrıca sigara bırakılması sonrasında oluşabilecek kabızlığın da önüne geçer. Bol su tüketimi de hem mide hacmini doldurmada hem de toksin maddelerden vücudu arındırmada yardımı olmaktadır. Bir diğer tavsiyem ise sağlıklı beslenme ile birlikte mükemmel bir ikili olan spor yapmayı hayatınıza katmanız olacaktır. Yapılan çalışmalarda spor yapmanın vücuttaki stresi azalttığı kanıtlanmıştır. Son olarak her zaman profesyonel bir destek almakta fayda vardır diyerek Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan size en yakın sigara bırakma merkezlerine uğramanızı tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakmanın en önemli kısmı karar vermektedir. Siz yeter ki karar verin biz sizin yanınızdayız” dedi.