Uşak Sağlık-Sen İl Divan Kurulu toplantısı yapıldı

Uşak Sağlık-Sen İl Divan Kurulu Toplantısı Genel Başkan Metin Memiş’in katılımıyla Uşak Öğretmen evinde gerçekleştirildi.

Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla alakalı ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Şu anda sağlık çalışanlarının öncelikli gündeminin yıpranma payı ve adaletsiz döner sermaye sistemi olduğunu söyleyen Memiş, bu konularda büyük mesafe alındığını kaydetti. İçi boş ya da sağlık çalışanlarının tamamını kapsamayan bir yıpranma payı istenmediğini belirten Memiş, yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini dile getirdi. Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yıpranma payının TBMM’ye gelme aşamasında olduğunu belirten Memiş, sürecin hızlanması için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Döner sermaye sisteminin de yeniden oluşturulması gerektiğini ifade eden Memiş, “Biran önce bu adaletsizliğe dur denilmeli, sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti arttırılmalı. Vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ek ders karşılığı görev yapanların kadro talebi hakkında konuyla alakalı takipteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda büyük bir başarı elde etti. Milletin yanında olanların, mazlumların umudu olanların, darbecilere karşı olanların, yedi düvele meydan okuyanların daima yanında olacağız. Kimin ne söylediği bizi ilgilendirmez, bizim için ülkemiz, milletimizin geleceği, mazlumların umudu olmak önemli. Allah’a hamdolsun, bu anlayışımızı kurulduğumuz günden bugüne aynı şekilde sürdürüyor ve aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Afrin’in 18 Mart’ta teröristlerden temizlendiğini hatırlatan Memiş, “Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı ile aynı güne denk gelmiş olması bize şunu hatırlatıyor. 103 yıl önce, Çanakkale’den, ülkemizin batısından bu ülkeye girmek isteyen yedi düvele karşı Türk, Kürt, Laz ve Çerkez’iyle omuz omuza mücadele vererek onların bu ülkeye girmesine müsaade etmediysek, ülkeyi böldürmediysek tam 103 yıl sonra yine aynı tarihte ülkemizin doğusundan girmek isteyenlere karşı da aynı cevabı verdik” şeklinde konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise “ Başta Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın desteği ile sağlık tesislerimiz yenilendi. Diğer kurumlarımız yenilendi. Yenilenecek yerlerde faaliyetler devam ediyor. Şehrimizin çehresi değişti ve değişmeye devam ediyor. Bu başarıların altında azim var çalışma var irade var. Çok şükür. Elhamdülillah verdiğimiz sözler vardı sizlerde biliyorsunuz hepsini gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum 4 yıl aradan sonra tekrar hasbihal ettik. Sendikal anlamdaki burada bulunan tüm arkadaşlarımızı bu sendikaya üye olan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Başkanımda çok güzel ifade etti hak mücadele yani hükümetimiz çok değerli çalışmalar yaptı. Memur sivil fark etmiyor her anlamda. İki gün önce biz Afrin’deydik Kilis ve Reyhanlı’yı dolaştık. Mehmetçiğimizi ziyaret ettik. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Dünya gündemi belli herkesin gözü Türkiye’de ama muzaffer bir ordumuz var. Bunlarda hep birlik ve beraberliğin sonucu” dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar, Sağlık - Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu doktorlar ve davetliler katıldı.