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Uşak’ta diyabet hastalığı ile ilgili seminer verildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 18:10 | Son Güncelleme

Uşak Diyabetliler Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında Uşak’ta diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi.Dernek Başkanı Sercan Bozer, hazırladıkları projeleri yıl içerisinde birçok okulda hayata geçirerek diyabet hastalığı hakkında çocukları bilgilendireceklerini söyledi.İlde eğitim veren bir anaokulunun minik öğrencileri ile bir araya gelen Dernek üyeleri ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Esin Altınerdem, minik öğrencilere diyabet hastalığı hakkında bilgiler veredi.

Uşak’ta diyabet hastalığı ile ilgili seminer verildi

Uşak Diyabetliler Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında Uşak’ta diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi.
Dernek Başkanı Sercan Bozer, hazırladıkları projeleri yıl içerisinde birçok okulda hayata geçirerek diyabet hastalığı hakkında çocukları bilgilendireceklerini söyledi.
İlde eğitim veren bir anaokulunun minik öğrencileri ile bir araya gelen Dernek üyeleri ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Esin Altınerdem, minik öğrencilere diyabet hastalığı hakkında bilgiler veredi. Altınerdem, aslında diyabetin bir hastalık olmadığını anlatarak diyabetle ilgili merak edilen soruları cevapladı.
Tip 1 diyabetin, Tip 2 ve diğer diyabet formlarından farklı olduğu bilgisini veren Diyabet Eğitim Hemşiresi Esin Altınerdem, Tip 1 diyabetin aslında bir hastalık değil yaşam biçimi olduğunu kaydetti.
Diyabetin her yaşta görülebileceğini Türkiye ve Dünya’da her yıl diyabetli sayısının arttığını söyleyen Altınerdem; “ Diyabete karşı farkındalık oluşturmak en büyük amaçlarımız içerisindedir” dedi.
Sosyal medyada çok faz yer alan diyabete kesin çözüm bulundu gibi asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatan Altınerdem; “ Bu türlü sosyal medya haberlerinde çıkan asılsız dedikoduların akla ve bilme aykırı olduğunu söylemek istiyorum. Tip 1 diyabetin tek tedavisi insülin tedavisidir. Onun yerine konulabilecek herhangi bir şey şuan için söz konusu değildir. Limon yoğurt karışımı yapıp insülin kullanımını bırakan hastalarımız oluyor. Bu kesinlikle yanlış bilgidir. Limon yoğurt karışımı bırakın tip 1 diyabette tip 2 diyabette bile tedavi amaçlı kullanımı doğru değildir. Üstelik limonun içerisinde bir miktar karbonhidrat vardır. Kan şekerini çok ciddi olmasa da bir miktar yükseltebilir” dedi.
Seminer sonrası minik öğrencilere diyabetli çocuklar isimli kitaplar dağıtıldı.

Uşak’ta diyabet hastalığı ile ilgili seminer verildi

Uşak’ta diyabet hastalığı ile ilgili seminer verildi

Uşak’ta diyabet hastalığı ile ilgili seminer verildi

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