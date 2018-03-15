HABER

Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Medical Park Uşak Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları düzenlenen yemekte bir araya geldi.Medical Park Uşak Hastanesinde her yıl geleneksel hale gelen 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde hastane sağlık çalışanları bir araya gelerek keyifli anlar yaşadılar.Yemek öncesi kısa bir değerlendirilme yapılırken Hastane Başhekimi Op.

Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Medical Park Uşak Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Medical Park Uşak Hastanesinde her yıl geleneksel hale gelen 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde hastane sağlık çalışanları bir araya gelerek keyifli anlar yaşadılar.
Yemek öncesi kısa bir değerlendirilme yapılırken Hastane Başhekimi Op. Dr. Erol Gilim meslektaşları ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Erol Gilim yaptığı kısa konuşmasında, “Büyük bir fedakarlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu anlamlı günde görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da saygı ile anıyorum. Son dönemde sıkça gündeme gelen sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları da şiddetle kınıyor ve son bulmasını temenni ediyorum” dedi.

Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu

Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktıAcılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Başkan Karaçoban bir engelli vatandaşa daha yardım elini uzattı

Başkan Karaçoban bir engelli vatandaşa daha yardım elini uzattı

Kaymakam Çelik, sağlıkçıların bayramını kutladı

Kaymakam Çelik, sağlıkçıların bayramını kutladı

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

Butik hizmet anlayışında yeni dönem

Butik hizmet anlayışında yeni dönem

Uzm. Dr. Öner: “Bu özel mesleği yapan tüm insanlar özeldir”

Uzm. Dr. Öner: “Bu özel mesleği yapan tüm insanlar özeldir”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.