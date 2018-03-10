Uşak’ta Dünya Böbrek Günü etkinlikleri

Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Uşak Medikal Park hastanesi Kronik Böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hastane içerisinde bir takım faaliyetler gerçekleştirdi.

Etkinliğe Ak Parti Uşak Milletvekili Dr. Âlim Tunç, Kronik Böbrek Hastalıkları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Türkoğlu dernek üyeleri ve Doktorlar katıldı.

Dünya böbrek günü dolayısıyla yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır”.