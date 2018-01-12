"Üst dişlerdeki enfeksiyonlar sinüzite neden olabilir"

İSTANBUL, (DHA)- OKAN Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, toplumda sık görülen hastalıklardan olan sinüzitin, hastaların yaşam kalitesini belirgin olarak düşürdüğüne dikkat çekerek sinüzit belirtileri ve komşu dişler ile olası ilişkinin önemi konusunda uyarılarda bulundu.

Sinüslerin burun çevresindeki kemiklerde bulunan içi hava dolu boşluklar olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, "Sinüzit bu boşlukların iç yüzeyini döşeyen mukozanın iltihabını belirten genel bir tanımdır. Sinüzit belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte; genellikle burun tıkanıklığı, geniz ve burun akıntısı, ses değişikliği, koku alma bozukluğu şikayetleri ön plandadır. Zaman zaman hafif ateş de bu tabloya eşlik edebilir. Özellikle maksiller sinüsler konumları nedeniyle üst çene diş kökleri ile çok yakın ilişkidedir. Bu nedenle diş ağrısı ve sinüzit ağrısı sıklıkla karıştırılabilmektedir" dedi.

"Sinüzitin diş ağrısına neden olabileceği gibi dişteki enfeksiyon kaynaklı sinüzit de gelişmiş olabilir" diyen Şakır "Üst azı dişlerinde enfeksiyon durumunda, gömülü 20 yaş dişi olması halinde maksiller sinüs enfeksiyonu oluşabileceği pek çok araştırmanın sonucunda ortaya konmuştur" diye konuştu.