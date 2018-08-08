UÜ Tıp Fakültesi, kopan organlara daha hızlı müdahale edecek

BURSA, (DHA)- BURSA'da, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, ölü ve canlı dokuyu birbirinden ayırt edip hemen gösteren yeni bir görüntüleme cihazına kavuştu. 'Floresans Görüntüleme Cihazı' ile özellikle iş kazalarında kopan organlara daha hızlı müdahale edilebilecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) bağlı faaliyet gösteren Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı; UÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'na yaklaşık 800 bin liralık 'Floresans Görüntüleme Cihazı' bağışladı. Cihazın teslimi nedeniyle düzenlenen protokol imza törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ramazan Kahveci ve Prof. Dr. Selçuk Akın katıldı.

Türkiye'de ilk kez Fransız Pasteur Hastanesi'nde mikrocerrahi merkezi kuran ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli olan, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, iş kazalarında kopan el, kol ve ayaklara müdahale etmede cerrahlara büyük kolaylık sağlayan cihazın UÜ Tıp Fakültesi'ne hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Özkan, "Ülkemiz mikrocerrahide oldukça iyi bir konumda. Dünyadan hiçbir eksiğimiz yok. Bu cihaz cerrahlarımıza konfor veren, onları karanlıkta aydınlatan bir fener olacak" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'na teşekkür ederek cihazın cerrahlar için çok önemli oranda kolaylık sağlayacağını, ileride çok daha farklı kullanım alanlarında büyük başarılara vesile olacağını söyledi. Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay da, böyle gelişmiş bir cihazı bağışlayan TİSK'e tüm hastalar adına teşekkür etti.

UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'na bağışlanan 'Floresans Görüntüleme Cihazı', damardan özel olarak verilen bir sıvı madde sayesinde canlı ve ölü dokuyu hemen birbirinden ayırt edebiliyor. Kopan organların yerine dikilmesinden veya organ nakillerinden sonra kanın damarlara gidip gitmediği, dokuyu besleyip beslemediği anında görülebiliyor. Cihaz, kanserli bir hastada, kanserin nereye kadar yayıldığını hızlı ve net bir gösterebiliyor.

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