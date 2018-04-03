Uygulamalı moleküler yöntemler için sertifika programı başlatılacak

İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI Üniversitesi'nde uygulamalı moleküler yöntemler eğitimi başlatılıyor. Nişantaşı Üniversitesi ve Atlas Biyoteknoloji işbirliği ile gerçekleşecek olan Uygulamalı Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji Araştırmaları Kursu, tıp ve biyoloji alanında çalışanların ve öğrencilerin laboratuvar deneyimleri kazanmasını amaçlıyor. Tıp, biyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji, eczacılık, veterinerlik ve diş hekimliği gibi alanlarda eğitim almış veya almakta olan tüm öğrenci, akademisyen ve uzmanların katılımına açık olan eğitim programı, 1
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