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Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uzman Dr.

Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uzman Dr. Ümit İpeksoy, hastahenelerde uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ tekniğinin hastalara bir çok avatantaj sağlandığı belirti.
Vücudun doğal boşluklarını ve damar yolunu kullanarak, hastalıklı bölgelere ulaşıp, teşhis ve tedavi olanağı sağlayan “Girişimsel Radyoloji” uygulamaları hastalara birçok avantaj sağlıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uzman Dr. Ümit İpeksoy, sınırlı sayıda merkezde yapılabilen bu uygulamalar ile bazı hastalıklarda ameliyata gerek kalmadan teşhis ve tedavi yapılabildiğini söyledi. Kısa süre önce safra kesesinde tıkanma sonucu, sarılık, kan şekeri değerinde ani yükselme ve ciddi enfeksiyon nedeniyle Özel Adatıp Hastanesine başvuran ancak genel durum bozukluğundan dolayı ameliyata alınamayan 74 yaşındaki bir hastaya, lokal anestezi altında safra kesesi tüpü yerleştiren (kolesistostomi) Uz. Dr. Ümit İpeksoy uygulama sonrasında yaptığı açıklamada,“Ultrason eşliğinde hastanın cildinden safra kesesine uzanan bir kateter takılarak safra kesesi içindeki iltihap ve çamur dışarı dren edildi. Bundan sonra safra kesesi ameliyatı olabilecek; çünkü hem şekeri kontrol altına alınabilecek hem de vücuttaki iltihap ve safra birikimi düzelecek” dedi.
Operasyon öncesinde ve sonrasında hastayı değerlendiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Yağmurkaya, radyoloji kliniği tarafından yapılan bir girişimsel işlem sonrası hastanın genel durumunun düzeldiğini ve kısa süre içinde endoskopik bir operasyonla safra kesesinin tamamının alınabileceğini ve tedavinin tamamlanacağını ifade etti.

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