Uyku apnesi kalbi vuruyor!

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli uyku apnesinin tedavi edilmediği takdirde uzun dönemde kalp damar hastalıklarına, hatta kalp krizine kadar çıkan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Son yıllarda uyku apnesi sorununun yaygınlaştığına dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, hemen hemen herkesin yaşayabileceği ortak bir sorun olan uyku apnesinin obeziteden, hipertansiyona kadar birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğunu ifade etti.

Erkeklerin riski daha yüksek

Erkeklerin daha yüksek risk altında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Seyfeli, “Genelde hastalar uykuda horladıklarını veya nefeslerinin durduğunu fark edemedikleri için hastalığının tanısı çoğu zaman gözden kaçıyor. Sorunu fark eden kişiler de genellikle hastaların eşleri ya da yakınları oluyor. Erken tanının sağlanması açısından; uyku sırasında horlama, 10 sn ve üstünde nefes almada durma, gün içinde yorgunluk, kan basıncında yükseklik veya direnç oluşması gibi şikayetlerde zaman kaybedilmeden hekime başvurulması gerekiyor. Özellikle fazla kilolu (BMI>35) ve 50 yaş üstü erkeklerin uyku apnesi açısından değerlendirilmesi önem taşıyor” dedi.