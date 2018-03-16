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Uyku apnesi kalp krizine sebep oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

Uyku apnesinin son yıllarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Uyku apnesinin son yıllarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, bu hastalığın tedavi edilmediğinde kalp krizine sebep olabileceğini söyledi.
Uykunun sağlıklı bir hayat için en önemli faktörlerin başında geldiğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, "Yeterince uyumayan, gece boyunca uykusu bölünen biri depresif ruh haline bürünür. Sabahları yorgun uyanmak, konsantrasyon bozukluğu, cinsel isteksizlik, unutkanlık ve baş ağrısı gibi belirtiler uyku apnesine işaret eder. Uyku apnesi, uyku esnasında oksijen seviyesinin düşmesi sonucu üst solumun yollarının tamamen veya kısmen daralmasıyla ortaya çıkar. 30-60 yaş gruplarında sıklıkla ortaya çıkan uyku apnesi, genel olarak erkeklerde yüzde 4, kadınlarda ise yüzde 2 oranında görülebilir. Fazla kilo ve vücut kitle indeksinin üzerindeki oranlar uyku apnesi riskini arttırdığı gibi kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere farklı hastalıkları da tetikleyebilir. Alkol ve sigara kullanımı, sakinleştirici ilaçlar, KOAH, tansiyon ve psikiyatrik bozukluklar ile nörolojik rahatsızlıkları olan bireyler de risk grubu içerisinde yer alır" dedi.
Bu rahatsızlıklardan birine sahip olan hastalarda uyku apnesi durumunun araştırılması gerektiğini belirten Dr. Ramazan Köylü, tedavi sürecinin ise çok kolay olduğunu vurguladı. Tedavi sürecinde kulak burun boğaz ve nöroloji ile birlikte çalışıldığını belirten Dr. Köylü, “Gerekli tetkikler yapılıp teşhis konulduktan sonra hasta hastane içerisinde yer alan uyku laboratuvarında doğal uyku ortamında, üzerine takılacak cihazla bir gece uyutulur. Uyku ve solunum düzeni gözlemlenerek kontrol altına alınmaya çalışılır. Son yıllarda uzun yol şoförleri ve yeni ehliyet alacak bazı gruplardan da uyku apnesi klinik testi talep edilmekle birlikte, bu hastalığın yol açabileceği kazalara da tedbir alınma yönünde adımlar atılıyor" şeklinde konuştu.

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