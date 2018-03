Uyku apnesi ölümlere sebep oluyor

Prof.Dr. Can Alper Çağıcı, uyku apnesinin ölüme sebep olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof.Dr. Can Alper Çağıcı, “Uyku apnesi uyku sırasında nefes alıp vermenin belirli bir süre kesilmesidir. Yüksek sesli horlamayı takiben bir süreliğine hastanın nefesi durur, hasta hiç nefes alıp vermez. Apne devam ederken kan oksijen seviyesi düşer, oksijen seviyesinin düşmesi hastayı nefes alma çabasına sürükler. Hasta genelde tam ayılmadan uyanır, nefes alma tekrar başlar ve uykusuna kaldığı yerden devam eder. Takiben hasta tekrar horlamaya başlar. Uyku boyunca bu nefes kesilmesiuyanma-horlama atakları tekrar ederek devam eder. Bu uyku bölünmeleri hastanın derin uykuya yeterince geçmesine izin vermez. Dolayısı ile uykudan iyi dinlenmemiş olarak kalkar ve gündüz aşırı uykulu olurlar” dedi.

Uyku apnesi hastalığının belirtilerinin ilk horlama ile başladığını ifade eden Dr. Çağıcı, “Uykuda nefes kesilmeleri, Sabah uykudan dinlenmemiş, yorgun kalkma-Sabah baş ağrıları-Gün boyu uykululuk-Unutkanlık-Dikkat ve konsantrasyon eksikliği-Seks hayatında azalma. Her horlama hastası uyku apnesi açısından da değerlendirilmelidir. Uyku apnesine değişik şiddette horlama eşlik eder. Horlama hastanın doktora esas başvuru şikayeti olacak kadar şiddetli de olabilir, sadece uyku testi sırasında tespit edilebilecek kadar hafif de olabilir. Hastanın asıl şikayeti horlama olsa da horlamaya uyku apnesinin eşlik edeceği unutulmamalı, hastalar uyku apnesi açısından sorgulanmalıdır. Hastanın uyurken aile bireyleri tarafından gözlenen nefes kesilmeleri uyku apnesi hastalığını işaret eden güçlü bir belirtidir. Bazen bu nefes almama süresi o kadar uzundur ki hasta yakınları hastanın öldüğünden şüphelenir. Gündüz aşırı uykululuk, sabah baş ağrıları, sabahları uykudan yorgun, hiç dinlenmemiş vaziyette kalkma uyku apnesini işaret eden diğer önemli belirtilerdir. Bu belirtilerin olduğu hastalara uyku testi (Polisomnografi) yapılması önerilir. Tablodaki Epworth uykululuk skalasını kendinize uygulayarak gündüz uykululuğunuzun olup olmadığını ölçebilirsiniz. Uyku apnesi ciddi bir rahatsızlıktır” diye konuştu.

Uyku apnesi hastalığının yüksek tansiyon, kalp ritm bozuklukları, kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme gibi önemli sağlık problemlerine neden olduğunu kaydeden Dr. Çağıcı, “Gündüz aşırı uykululuk, araba kullanırken veya iş esnasında uyuklamaya dolayısı ile ciddi kazalara neden olabilir. Bu nedenle uyku apnesinin teşhis edilip, tedavi edilmesi gereklidir. Uyku apnesinin tespit edilmesi için kullanılan bir testtir. Uyku testinde hastanın 1 gecelik uykusu kaydedilir. Test sırasında vücudunun değişik yerlerine yerleştirilen elektrotlar yardımı ile hastanın uyku derinliği, horlama şiddeti, nefes alış-verişi, kan oksijen seviyesi, kalp ritmi gibi bilgileri toplanır. Elde edilen veriler bu test için özel olarak geliştirilmiş bir yazılım yardımı ile birleştirilir. Eğer uykuda nefes kesilmesi veya azalmasının saatteki ortalaması (AHI - Apne hipoapne endeksi) 5’in üzerinde ise hasta uyku apnesi hastasıdır. Endeks değeri 5-14 arasında ise hastada hafif, 15-29 arasında ise orta, 30’un üzerinde ise ağır uyku apnesi hastalığı vardır demektir” ifadelerini kullandı.