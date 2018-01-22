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Uyku bozukluğunu hafife almayın!

SAĞLIK HABERLERİ | 22.01.2018 17:17 | Son Güncelleme 1 saat önce

Uyku bozukluğunun hayati riskler taşıdığına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Günlük yaptığımız aktivitelerde veya trafik kazaları gelmektedir. Tedavi edilmediği takdirde bu kazalardan bir tanesi sonucu hayatımız tehlikeye girebilir" dedi.

Uyku bozukluğunu hafife almayın!

Uyku düzensizliğinin oluşturduğu sağlık problemleri hakkında önemli bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Uyku, aktif yaşamsal sürecimizde zihinsel ve fiziksel sağlığımız açısından çok önemlidir. Bu anlamda uykumuzda yaşadığımız problemler yani uyku bozuklukları, kişinin yaşam kalitesini alt üst eder, hayati tehlikelere varacak kadar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı uyku bozuklukları uykuya dalma veya sürdürme güçlüğüne yol açar. Diğer uyku bozuklukları gündüz aşırı uykululuğa neden olur. Bu da trafik kazaları ve günlük yaşantımızdaki iş kazaları gibi çeşitli sorunları beraberinde getirebilir. Ruhsal durum üzerine etkilerine bakacak olursak depresyona ve sosyal ilişkilerde bozulmalara da yol açabilir. Arıca uykuda yürüme, altını ıslatma, kabuslar ve diğer sorunlar da uykuyu kesintiye uğratabilir. Bu anlamda uyku bozuklukları ihmal edilmemesi ve tedavi edilmesi gereken hastalıklardır" dedi.

BAZI İLAÇLAR DA UYKUSUZLUĞA NEDEN OLABİLİR

Uykusuzluğun her yaşta görülebileceğini belirten Dr. Osman Demir, "Kişi bazen bir veya iki gece uykusuzluk çeker ancak bu durum bazen haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Yapılan araştırmalar da uykusuzluk en sık kadınlar ve ileri yaştaki kimselerde görüldüğü kanıtlanmıştır. Uykusuzluğun sebebi sonucu psikiyatrik bir probleminiz varsa kötü bir uykuya sahip olursunuz. Altta yatan hastalığın tedavisi uykunuzu düzeltmede yardımcı olabilir. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da uykusuzluğa neden olabilir. Eğer uyku probleminiz bir aydan daha uzun süredir devam ediyorsa, sizin günlük işlevlerinizi bozuyor ise mutlaka doktorunuza başvurun. Tıbbi özgeçmişiniz, fiziksel muayene ve bazı kan testleri uykusuzluğun bazı nedenlerinin ortaya konulmasında faydalı olacak ve tedavi süreciniz buna göre işleyecektir" diye konuştu. (İHA)

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Dr. Osman Demir Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir

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