"Uyku bozukluğunuz nörolojik olabilir"

Uyku bozukluklarının bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, bu sağlık probleminin nöropatik ağrılardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Uykunun organizma için yemek yeme yada soluk alma gibi bir zorunluluk olduğunu ifade eden Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, uykunun önemine değinerek, uyku bozuklukları hakkında açıklamalarda bulundu.

Uyku bozukluğunun birçok sebebi olabileceğini belirten Uzm. Dr. Osman Demir, "Uyku; zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Çoğu yaşam kalitesinin azalamasına ve kişinin sağlığında bozulmaya neden olur. Uyku bozuklukları trafik ve mesleki kazalara neden olabilmesi nedeniyle bir halk sağlığı sorunudur. Bazı uyku bozuklukları uykuya dalma veya sürdürme güçlüğüne yol açar. Uyku bozukluğunun birçok sebebi olabilir. En sık karşılaştığımız temel başlıklardan söz etmek gerekirse, ruhsal durumlar, nörolojik hastalıklardır" dedi.

Uyku bozukluklarının nedenlerine değinen Demir, "Özellikle nörolojik rahatsızlıklardan söz etmek gerekirse; nöropatik ağrılar bu grubun başında gelmektedir. Çünkü en önemli özellik gece ortaya çıkaran duyular ortaya çıkarıp uykuyu kaçırması en önemli özelliğidir. Diğer bir sık görülen sebebi de uykuda ortaya çıkan uyku apneleri, huzursuz bacak sendromları ve karabasanlar şeklinde ifade edilebilir. Uyku bozukluğu hastalıklarından en önem verdiğimiz şeylerden biri uykusuzluğun tespitidir. Tespit edildikten sonra probleme sebep olan hastalığın tedavisi bizim için önceliğimizdir. Bu anlamda mutlaka kişinin bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi ve gereken tedaviyi en kısa sürede olması gerekmektedir" diye konuştu.