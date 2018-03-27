Uyku hastalığı 'narkolepsi' hayatı alt üst ediyor

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Uyku ve Epilepsi Birimi Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, neredeyse 24 saat uyuma isteği yaratan 'narkolepsi' yüzünden hastaların yemek yerken, 65 saniyelik kırmızı ışıkta beklerken veya işte çalışırken uyuyakaldıklarını, bu yüzden iş yapamaz hale geldiklerini, gündelik hayatlarının olumsuz etkilediğini söyledi.

MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku- Epilepsi Birim Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, narkolepsi hastalığı hakkında bilgi verdi. Kişilerin gündüz aşırı bir uyku isteği hissettiklerini vurgulayan Yılmaz, hastaların düşme atakları, karabasan görme gibi sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Gündüz aşırı uyuma atağı, diğer uyku bozukluklarında görülen uyuma isteğinden biraz daha farklıdır. Anormal durumlarda uyku hali görülür. 65 saniyelik bir kırmızı ışıkta bile bu kişiler uyuyabilirler. Sohbet ederken, araç kullanırken uykuya dalabilir. Aşırı uyku hali insanları artık mesleğini yapamaz duruma getirebilir. Sağlıklı insanlar, 5-10 dakika içinde uykuya dalarken; 40 dakika içinde derin uykuya, 90 ila 120 dakika içinde de rüyaların sıklıkla görüldüğü rem uykusuna dalarlar. Ama narkolepsi hastaları rem uykusuna erken girer. Bazen beyin tümörleri bu hastalığa yol açabilir, bazen de genetik bir hastalık olabilir" dedi.

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada yaklaşık 35 bin civarında tanı bekleyen narkolepsi hastasının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, tedavisinde yurt dışından getirilen kırmızı reçeteli bir ilacın kullanıldığını belirterek, "Evine misafir geldiğinde eşlik edemiyorlar, bir işe devam edemiyorlar. İş kazaları, trafik kazaları oluyor. Narkolepsi hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır. Uyku merkezlerinde bu kişileri yatırarak tanılarını koyuyoruz ve kesin tedavilerini yapıyoruz" diye konuştu.

HÜCRE ÖLÜMÜNE VE ERKEN YAŞLANMAYA NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, akşam yatıp sabah kalkmanın aslında insan fizyolojisine uygun olmadığını, günde iki kez uyumanın insan sağlığı için daha yararlı olduğunu söyledi. Ancak günümüz şartlarında bunun çok mümkün olmadığını da dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, ideal uyku süresinin 6-8 saat arasında olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Yılmaz, "Erişkin yaşta kadın veya erkeklerde olması gereken ideal uyku süresi 6-8 saattir. Bu saatin altında uyunduğunda ya da daha fazla uyunduğunda programlanmış hücre ölümüne neden oluyor. Erken yaşlanmaya neden oluyor. Ciltte kırışıklar, bellek bozukluklarına yatkınlık gibi. Sağlıklı kalabilmek için ideal uyku süresi olan 6-8 saat uyumak gerekiyor" dedi.

HASTALAR DERTLİ

Manisa'da TIR şoförü Ferhat Altaş'ın (41) da hayatı, sürekli uyuma isteği duymasıyla değişti. Mesleğini yapamaz hale gelen Altaş'ın sosyal hayatı da bu nedenle bozuldu. Manisa Devlet Hastanesi'ne giden Altaş'ı doktorlar, MCBÜ'ye gönderdi. Uyku birimine yönlendirilen Altaş, hastalığının narkolepsi olduğunu öğrendi. Uyku biriminde tetkikleri yapılan ve uyutulan Altaş, "Ben sürekli uyuyordum. 24 saat boyunca uykum vardı. Evden çıkıp hastaneye gelirken uyudum. TIR şoförlüğü yapıyorum. Kırmızı ışıkta bile uykum geliyor. Eve misafir geldiğinde bile dayanamayıp uyuyorum. Akşam işten geldiğimde yemek yediğim yerde ya da oturduğum yerde uyuyup kalıyorum. Sabah işe gitmek için zoraki kalkıyorum. Şu anda şoförlükte kısa mesafede çalışıyorum. Bazen 50 kilometrelik mesafeyi bile gidemez hale geliyorum. 3-4 yıldır bu sorunu yaşıyorum. Rahatsızlığım için şimdiye kadar doktora gitmemiştim. Sürekli uyuyorum diye devlet hastanesine gittim, oradan buraya gönderdiler" şeklinde konuştu.

Uyku sorunu yaşayan diğer bir hasta emekli Ayhan Aksekili (56) ise horlama ve sürekli kilo alma şikayetiyle hastaneye geldiğini belirterek, "10 yıldır uyku problemi yaşıyorum. Horlamadan kaynaklanan bir durumu olduğunu öğrendim. Önce kulak burun boğaz bölümüne gittim. Beni uyku bozuklukları birimine gönderdiler. Sabah kalktığımda kendimi yorgun hissediyordum, unutkanlık başladı. Gündüz oturduğum yerde uyuyordum. Bilgisayarın başında otururken uyuyup kalıyordum. Araba kullanırken ağırlık çökerdi. Zayıf bir insandım, çok fazla kilo aldım. Şu anda tedavim iyiye doğru gidiyor" diye konuştu.