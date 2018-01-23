Uykusuzluk sizi daha yaşlı gösteriyor!

Yapısı gereği hem çok hareketli, hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmazdır. Göz etrafında başlayan bütün sarkmalar ve gevşemeler de göz kapaklarını olumsuz etkiler. Uykusuzluk ve yorgunluk göz kapağı düşüklüğünün en büyük sebepleri arasında gösteriliyor. Yaşlanma belirtilerinin en erken görüldüğü göz kapağı ve göz çevresine erken müdahale edilerek başarılı sonuçlar elde edilebilir ve kişinin genç görünmesi sağlanabilir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Attila Hacılar konuyla ilgili şunları anlattı;

YAŞAM KOŞULLARI EN BÜYÜK ETKEN

Üst ve bazen alt göz kapaklarında yaşlanma sürecinin bir parçası olarak sarkıklıklar olabilir. Kaşlarda da aynı sürecin bir parçası olarak sarkma olabilir. Göz kapağının derisi gevşer, sarkar, kaslar zayıflar ve yağ kesecikleri kabarıklıklar oluşturabilir. Tüm bunlar sadece yaşlanma sonucu meydana gelmeyip bazen yorgunluk, uykusuzluk veya ailesel yatkınlıklardan da kaynaklanabilir.