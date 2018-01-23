HABER

Uykusuzluk sizi daha yaşlı gösteriyor!

SAĞLIK HABERLERİ | 23.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Göz kapakları yüzde yaşlanmanın kendini en fazla gösterdiği yerlerden biri… Uykusuzluk tüm vücudu etkilediği gibi göz kapaklarının da sarkmasına neden olur. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Attila Hacılar, özellikle kadınları mutlu edecek önemli bilgiler verdi.

Uykusuzluk sizi daha yaşlı gösteriyor!

Yapısı gereği hem çok hareketli, hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmazdır. Göz etrafında başlayan bütün sarkmalar ve gevşemeler de göz kapaklarını olumsuz etkiler. Uykusuzluk ve yorgunluk göz kapağı düşüklüğünün en büyük sebepleri arasında gösteriliyor. Yaşlanma belirtilerinin en erken görüldüğü göz kapağı ve göz çevresine erken müdahale edilerek başarılı sonuçlar elde edilebilir ve kişinin genç görünmesi sağlanabilir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Attila Hacılar konuyla ilgili şunları anlattı;

YAŞAM KOŞULLARI EN BÜYÜK ETKEN

Üst ve bazen alt göz kapaklarında yaşlanma sürecinin bir parçası olarak sarkıklıklar olabilir. Kaşlarda da aynı sürecin bir parçası olarak sarkma olabilir. Göz kapağının derisi gevşer, sarkar, kaslar zayıflar ve yağ kesecikleri kabarıklıklar oluşturabilir. Tüm bunlar sadece yaşlanma sonucu meydana gelmeyip bazen yorgunluk, uykusuzluk veya ailesel yatkınlıklardan da kaynaklanabilir.

GÖZ KAPAĞI SARKAR, TORBA OLUR

Göz kapakları yaşlanmanın en fazla kendini gösterdiği ve en fazla dikkat çektiği yerdir. Yapısı gereği hem çok hareketli hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmaz. Etraflarında başlayan bütün sarkmalar, gevşemeler de göz kapaklarını etkiler. Göz kapağı yaşlanmaya bağlı olarak, bazen de kalıtsal olarak daha genç yaşlarda ya da gözlerin fazla yorulmasına bağlı olarak torbalanma olabilir ya da bollaşabilir bu durum göz kapağı estetiği ile düzeltilebilir.

15 YAŞ GENÇLEŞİRSİNİZ

Göz kapağı cerrahisi tıbben gerekli durumlarda (görme alanının sarkmış göz kapağı tarafından kapatılması, göz kapaklarında sürekli ağırlık hissi) veya kişinin görünümünü iyileştirmek için gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. İşlem lokal anestezi ile yapılır, iyileşme süresi kısadır (1-3 saat), kişinin 10-15 yaş genç görünmesini sağlayabilir. Göz kapağı estetiği (blefaroplasti), 35-70 yaş aralığındaki kişilere uygulanmaktadır. Genetik faktörler genç yaşlarda da göz kapağı sorunlarına yol açabileceği için 20 yaşlarından sonra da gözkapağı estetiği gerçekleştirilmektedir. Göz kapaklarında doğuştan sorun olan çocuklarda 6 yaşına kadar ameliyat yaptırılması gerekmektedir. İlk 2 gün göz yorucu eylemlerde bulunulmaktan uzak durulmalıdır.

OPERASYONDAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Operasyon sonrası 4 veya 5. günde banyo yapılabilir.

  1. günden itibaren araba kullanılabilir. Araba kullandıktan sonra göz pomatları sürülmelidir.
    En az 1 hafta süre ile enfeksiyon kapma riskine karşı makyaj yapılmamalıdır.
    Direkt güneş ışınlarından korunmak amaçlı güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
    Kişi lens kullanıyorsa 1 haftanın sonunda tekrar lens kullanmaya başlayabilir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz göz kapağı Estetik cerrahi Op. Dr. Attila Hacılar

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

İlginizi Çekebilir

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

'Utandıran hastalık' için bilinmeyen yöntem!

'Utandıran hastalık' için bilinmeyen yöntem!

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuğunuz sol elini kullanıyorsa dikkat!

Çocuğunuz sol elini kullanıyorsa dikkat!

“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

Büyük şehirler, kaygı ve depresyonu artırıyor

Büyük şehirler, kaygı ve depresyonu artırıyor

Soğuk algınlığını daha rahat atlatabilirsiniz

Soğuk algınlığını daha rahat atlatabilirsiniz

Bu 5 vitamin kanserden koruyor!

Bu 5 vitamin kanserden koruyor!

Tedaviden kaçmayın! Sonuçları ciddi!

Tedaviden kaçmayın! Sonuçları ciddi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.