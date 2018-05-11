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Uyumamak için aldığı ilaç karaciğerinden etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Ders çalışırken uyanık kalabilmek için aldığı ilaç nedeniyle karaciğeri iflas eden üniversite öğrencisi Osman Bakar, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu - Bakar: "Vizeler için 12 kitap okumam gerekiyordu. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Çok kısa bir sürem vardı. O kısa aralıkta kitapları okuyabilmek için böyle bir yola başvurdum, o da başıma iş açtı" - "Doktor kontrolünde olmadan bir ilaç almak doğru değil. Bunu yaşamaktansa sınavda düşük puan almak daha mantıklı" - SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Birol Bostancı: "Tüm gençlere mesajımız, kulaktan duyma yöntemlerle bilmediğiniz ilaçları almayın. Zamanında derslerinize çalışırsanız sınavları da rahatlıkla geçebilirsiniz. Uyarıcı ilaçlar almamalarını hekimler olarak öneriyoruz."

DUYGU YENER - Üniversite öğrencisi Osman Bakar'ın, ders çalışırken uyanık kalabilmek için aldığı ilaç karaciğerinin iflas etmesine neden oldu. Bakar, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu.

Konya'da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Felsefe Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Bakar, sınavlara hazırlandığı sırada dikkat etkisini artırmak için uyarıcı bir ilaç aldı.

Aldığı ilacın etkisiyle rahatsızlanan Bakar, hemen hastaneye başvurdu. Tedavi için daha sonra Ankara'ya gelen Bakar, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Yoğun Bakım Kliniğine yatırıldı.

Karaciğer yetmezliği teşhisi koyulan ve hakkında Türkiye genelinde acil organ nakli çağrısı yapılan Bakar, annesinden alınan karaciğerle sağlığına kavuştu.

- "Olayların bu aşamaya geleceğini tahmin edemedim"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Bakar, vizelere hazırlanırken okuma listesindeki kitapları bitirebilmek için dikkat toplayıcı bir ilaç aldığını anlattı. Bakar, "İlacı aldıktan sonra gözlerimde sarılık oluştu. Önce Karaman Devlet Hastanesine başvurdum sonra beni Konya Meram'a sevk ettiler. Ailem de Ankara'da yaşadığı için tedavi sürecim için Ankara'ya geldim." dedi.

Ankara'daki tedavisi sırasında durumunun giderek ağırlaştığını ve nakil ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Bakar, "Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakımdaydım. Bu sırada nakil ihtiyacım oldu. Annem de hemen donör oldu. Olayların bu aşamaya geleceğini, karaciğerimi çökertecek kadar etkili olacağını tahmin etmiyordum." diye konuştu.

Evli olduğunu ve eşinin de aynı bölümde öğrenci olduğunu ifade eden Bakar, şunları dile getirdi:

"Kullandığım ilacı eşim de alıyordu ve ona bir şey olmuyordu. 'Bana da bir şey olmaz' diyerek, cesaretle içtim. O da beni buraya kadar getirdi. Okulumun da iki dönem uzamasına neden oldu. Yapacak bir şey yok. Vizeler için toplamda 12 kitap okumam gerekiyordu. Onu da bitirmek için zamana ihtiyacım vardı. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Bir kafede kahve yapıyorum. Çok kısa bir aralığım vardı. O kısa aralıkta okuyabilmek için böyle bir yola başvurdum. O da başıma patladı." ifadelerini kullandı.

Bakar, üniversitede okuyan ve sınavlara hazırlanan öğrencilere, "Ders çalışmaları çok güzel ama böyle haplarla çalışmaları güzel bir şey değil. Doktor kontrolünde olmadan bir ilaç almak doğru değil. Olabildiğince kahveyle, çalışmaları daha mantıklı. Bunu önerebilirim. Buraya düşmektense sınavda az puan almak daha mantıklı." tavsiyesinde ulundu.

- "Uyarıcı ilaçlar almayın"

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, uyarıcı ilaç kullanımını doğru bulmadıklarını söyledi.

Bakar'ın hastaneye geldiğinde konuşamadığını, ailesinin de sınavlara hazırlanırken ilaç aldığını söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Benim iki çocuğum da üniversitede okuyor. Onlar da sınav dönemlerinde aynı stresi yaşıyorlar. Çocuklarım da 'Baba bir ilaç söyle de sabaha kadar uyumayalım.' diyorlar. Ben de onlara ilaç almamaları gerektiğini, derslerine zamanında çalışırsa sınavların çok da zor olmadığını söylüyorum. Tüm gençlere mesajımız, bilmediğiniz kulaktan duyma ilaçları almayın. Zamanında derslerinize çalışırsanız, sınavlarınızı da rahatlıkla geçebilirsiniz. Hekimler olarak, uyarıcı ilaçlar almamalarını öneriyoruz."

Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Akdoğan, bilinçsiz kullanılan ilaçların sadece karaciğeri değil böbrekleri de etkilediğine dikkati çekerek, "Kullandığımız ilaçların en azından çok masum olmadığını her zaman bilmemiz gerekiyor. Endikasyon dahilinde ilaçlar kullanılacak. İlaç kullanırken hissettiğiniz farklı bir tablo oluyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekiyor." diye konuştu.

İlaçların bazı etkilerini önceden tahmin etmenin mümkün olmadığını belirten Akdoğan, hekim kontrolü dışında ilaç kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

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