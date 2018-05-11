Uyumamak için aldığı ilaç karaciğerinden etti

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Bakar, vizelere hazırlanırken okuma listesindeki kitapları bitirebilmek için dikkat toplayıcı bir ilaç aldığını anlattı. Bakar, "İlacı aldıktan sonra gözlerimde sarılık oluştu. Önce Karaman Devlet Hastanesine başvurdum sonra beni Konya Meram'a sevk ettiler. Ailem de Ankara'da yaşadığı için tedavi sürecim için Ankara'ya geldim." dedi.

Ankara'daki tedavisi sırasında durumunun giderek ağırlaştığını ve nakil ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Bakar, "Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakımdaydım. Bu sırada nakil ihtiyacım oldu. Annem de hemen donör oldu. Olayların bu aşamaya geleceğini, karaciğerimi çökertecek kadar etkili olacağını tahmin etmiyordum." diye konuştu.

Evli olduğunu ve eşinin de aynı bölümde öğrenci olduğunu ifade eden Bakar, şunları dile getirdi:

"Kullandığım ilacı eşim de alıyordu ve ona bir şey olmuyordu. 'Bana da bir şey olmaz' diyerek, cesaretle içtim. O da beni buraya kadar getirdi. Okulumun da iki dönem uzamasına neden oldu. Yapacak bir şey yok. Vizeler için toplamda 12 kitap okumam gerekiyordu. Onu da bitirmek için zamana ihtiyacım vardı. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Bir kafede kahve yapıyorum. Çok kısa bir aralığım vardı. O kısa aralıkta okuyabilmek için böyle bir yola başvurdum. O da başıma patladı." ifadelerini kullandı.

Bakar, üniversitede okuyan ve sınavlara hazırlanan öğrencilere, "Ders çalışmaları çok güzel ama böyle haplarla çalışmaları güzel bir şey değil. Doktor kontrolünde olmadan bir ilaç almak doğru değil. Olabildiğince kahveyle, çalışmaları daha mantıklı. Bunu önerebilirim. Buraya düşmektense sınavda az puan almak daha mantıklı." tavsiyesinde ulundu.