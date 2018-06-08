Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...

Birçok insan, iyi bir uykunun fiziksel ve zihinsel sağlık için çok önemli olduğunun farkında. Ancak fazla bilinmeyen şey, uyuduğumuz pozisyonun da en az uyku süresi kadar önemli olduğu gerçeği.

Uyku pozisyonu, sağlığımızı etkiler, cildimizin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir. 8 tane uyku pozisyonu vardır ve bunların hepsi sağlığımızı etkiler.

Sol tarafımızın üzerinde uyumak, sağlığımızı ciddi şekilde iyileştirir ve hatta hayatımızı bile kurtarabilir.

Sırt üstü uyumak, nefes almada güçlüğe sebep olabilir, astım ve uyku apnesi rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle tehlikelidir. Sağ taraf üzerinde uyumak ise sindirim probemleri yaratabilir.

Yapılan araştırmalara göre, sol tarafımızın üzerinde uyumak, mide yanması semptomlarını azaltabiliyor ve kalbe giden kan dolaşımını iyileştirdiğinden hamilelik döneminde de tavsiye ediliyor. En eski oryantal tıp geleneği Ayurvedic ve Hint alternatif tıbbı da bu pozisyonu öneriyor.

Vücudun sol tarafı, baskın lenfatik taraftır; sol yanınız üzerinde uyuduğunuzda, vücudunuzun toksinleri, lenf sıvılarını ve atıkları, göğüs kanalı ve lenf düğümleri aracılığıyla filtreleyebilmesi için daha fazla zamanı olur.