Uzm. Dr. Çelen: Teknoloji boyun sağlığını tehdit ediyor

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA'da görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, "Artan teknolojik gelişmeler, akıllı cep telefonu, tablet gibi cihazlar ile internetin her an ve her yerde bizi ekrana bağımlı hale getirmesi, boyun sağlığını tehdit ediyor" dedi.

Hayat Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, uzun süre ekrana ya da sürekli aşağıya doğru bakan insanların boyun açısının bozulduğuna dikkat çekti. Uzm. Dr. Hüseyin Çelen, "Boyun düzleşmesiyle birlikte; boyun ağrısı, sırt ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, tansiyon dengesizliği, göz kararması, kollarda uyuşma ve denge bozukluğu gibi sıkıntılar oluşur. Bu sorunlar büyümeden önlem almak çok önemli olsa da mekanik stres ve zorlayıcı faktörleri bir yolla devre dışı bırakmadan çözülme olmayacağı aşikârdır" diye konuştu.

Uzm. Dr. Çelen, başlangıçta önemsemeyen boyun ağrılarının, kişiyi boyun fıtığı ve buna bağlı operasyonlara götürebilecek kadar ilerleyip, günlük hayatı olumsuz yönde etkileyecek, yaşam kalitesini düşürecek hastalıklara dönüşebileceğini belirtti. Omurga sağlığının, vücut sağlığının en temel bileşenlerinden biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çelen, boyun sağlığını korumanın yollarını şöyle açıkladı:

"Mekanik stresi azaltmak için boynumuzu uzun süreler öne eğmekten kaçınmalıyız. Bilgisayar kullanan kişilerin, monitörü göz hizasının az üstüne alması iyi bir önlemdir. Cep telefonuyla ilgilenirken, ekranı olabildiğince yukarıda tutarak işlerimizi halletmeli, en geç 15 dakikada bir başımızı yukarı kaldırıp tavana bakarak, boyun kaslarını germek ve esnetmek gerekir."

Dr. Çelen, düzenli yüzmek, su içinde kafayı su yüzeyinde tutarak yürüyüş yapmak, sırtüstü ve yüzüstü pozisyonda suda uzanmanın uzun dönemde boyun ağrılarını azaltıp, yok edeceği gibi, olası ciddi sorunların oluşmasını da engellediğini ifade etti.

