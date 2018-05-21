Uzm. Dr. Göktürk: Hepatit B hiçbir belirti göstermeyebilir

İSTANBUL, (DHA)- HEPATİT B virüsü ile ortaya çıkan karaciğer hücre iltihabı ve hasarının Hepatit B hastalığı olarak tanımlandığını söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk, "Hastalık insandan insana vücut sıvısı yoluyla geçer virüs alındıktan sonra hiçbir belirti görülmeyebilir. Hepatit B siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilecek sinsi bir hastalıktır" dedi.

Hastalığın kan, semen (meni),vajinal sıvı ve salgılar (adet kanı dahil), doğum sırasında anneden bebeğe geçiş, perianatal geçiş (hamilelikte geçiş),cinsel İlişki, dövme ve piercing, traş takımı ve diş fırçası gibi yollarla bulaşabileceğini söyleyen Dr. Göktürk, "Normal olarak 20-90 gün arası değişen bir kuluçka süresi olan bu hastalık ortalama olarak 20-90 gün arasında toplumun büyük kesiminde hastalığın ortaya çıkması için gereken kuluçka süresidir. Kuluçka süresince özellikle vücut sıvıları oldukça bulaşıcıdır.

"KARACİĞER KANSERİ VE SİROZA SEBEP OLABİLMEKTE"

Kronik hepatit B olan kişilerle yaşayan ve bu kişilerin seks partnerleri açısından hastalığın bulaşma riski vardır. Hepatit B siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilecek sinsi bir hastalıktır. Kimi karaciğer kanseri ya da aniden çıkan siroz vakalarının altında Hepatit B virüsü olduğu sonradan belirlenmekte ve bu hastalar bu teşhis konulana kadar Hepatit B'den habersiz dolaşmaktadırlar. Hepatit B virüsü alındıktan sonra hiç bir belirti görülmeyebilir. Kişi kendisini iyi hisseder" diye konuştu.